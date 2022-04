COVID-19 : les cas augmentent dans le système de santé en Nouvelle-Écosse

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 et le nombre de travailleurs de la santé absents du travail à cause de cette maladie sont en hausse en Nouvelle-Écosse.

Dans son bilan hebdomadaire, partagé jeudi, la province fait état de 4188 cas de COVID-19 confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR du 23 au 30 mars, pour une moyenne de 598 par jour.

La semaine précédente, la moyenne quotidienne était de 493 cas.

Ces statistiques n’incluent pas les tests rapides, seulement ceux analysés en laboratoire.

Le plan de reprise en partie responsable, dit le Dr Strang

Dans la dernière semaine, 10 décès attribuables à la COVID sont survenus.

Mercredi, il y avait 51 personnes atteintes de la maladie dans les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse.

Parallèlement, de plus en plus de travailleurs de la santé doivent s’absenter en raison du virus.

Au 31 mars, 793 d’entre eux étaient absents du travail parce qu’ils ont la COVID-19, attendent le résultat de leur test PCR ou ont été exposés au virus par quelqu’un qui vit avec eux.

Dix jours plus tôt, lorsque les mesures de précautions liées à la pandémie ont été levées en Nouvelle-Écosse, ils étaient 412 dans cette situation.

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la province, attribue la hausse des cas de COVID et des hospitalisations à l’effet combiné de la souche hautement infectieuse de la maladie et de la deuxième phase de notre plan de reprise des activités .

Rien dans ces données ne nous surprend, mais la situation est préoccupante, et elle est un rappel important que la pandémie n’est pas finie et que nous devons faire ce que nous pouvons pour ralentir la propagation du virus , a affirmé jeudi le Dr Strang dans un communiqué du ministère provincial de la Santé.

Les travaux de l’Assemblée législative suspendus?

Pendant ce temps, une éclosion de COVID est survenue à l'Assemblée législative de la province, à Halifax. Cinq députés ont contracté la maladie, ainsi qu'un préposé de la Chambre dont la fonction est essentielle au déroulement des travaux.

Jeudi, le président de la Chambre, Keith Bain, a déclaré qu'il avait l'autorité de fermer l'Assemblée législative si je le veux .

Le député progressiste-conservateur de Victoria-The Lakes, Keith Bain, est aussi président de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Il répond aux questions des médias le 31 mars 2022 à Halifax. Photo : CBC / Michael Gorman

Mercredi, la leader parlementaire du gouvernement progressiste-conservateur, Kim Masland, avait dit que le parti était en désaccord avec l’idée d'interrompre les travaux parlementaires.

Elle dit travailler avec les deux autres partis représentés à Halifax, les libéraux et les néo-démocrates, afin de négocier une possible formule hybride, où des députés seraient présents et d'autres en vidéoconférence.

Le président de la Chambre espère qu'on pourra s'entendre pour travailler de la sorte, comme ce fut le cas l'année dernière.