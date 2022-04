Les trois quarts des Yukonnais sont très satisfaits de leur vie

Selon un rapport de l’Indice canadien du mieux-être (ICM), la population du Yukon se dit en très large majorité contente de sa qualité de vie, même si certains aspects comme le coût des loyers et l’isolement social pèsent sur certains répondants.

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans l'ensemble, 75 % des Yukonnais sont satisfaits ou très satisfaits de leur vie, en général, et 68,9 % pensent que les choses qu’ils font dans la vie ont de la valeur, selon le rapport Un profil du bien-être au Yukon durant la pandémie de COVID-19, de l’Indice canadien du mieux-être ICM .

Ce document  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) s'appuie à la fois sur une étude réalisée à l’été 2020 auprès de 4991 résidents du territoire âgés de 18 ans et plus, et sur des données recueillies auprès de sources nationales.

C'est un instantané vraiment intéressant du bien-être pendant une crise de santé publique , affirme le professeur Bryan Smale, de la Faculté de la santé de l’Université de Waterloo, qui a réalisé l’étude.

Accès à une nature de haute qualité

Les Yukonnais semblent particulièrement contents de leur environnement et de la vitalité de leur communauté.

Il y a notamment une très grande majorité (95,3 %) qui affirme avoir la possibilité de profiter de la nature près de chez eux, avec plus de 87 % des personnes qui affirment que la qualité de cet environnement naturel est très élevée.

C'est probablement le résultat le plus important qui distingue [le Yukon] des autres régions du pays , note Bryan Smale.

La population interrogée ressent aussi, en général, un lien très fort ou relativement fort d’appartenance à sa communauté (36,7 %). En comparaison, pour environ un quart des répondants, ce lien est très faible ou relativement faible.

On peut dire que la pandémie a diminué les possibilités de créer des liens sociaux, qui sont des éléments importants pour la communauté , analysent les chercheurs dans le document.

En plus de ces deux aspects, l’étude s’est penchée sur d’autres variables : la participation à la démocratie, l’éducation, la santé des populations, les loisirs et la culture, le niveau de vie et l’utilisation du temps.

Sur ce dernier point, l’étude montre que plus de la moitié des Yukonnais interrogés (56,9 %) sont d'accord pour dire qu'ils ont un bon équilibre entre leur travail et leur vie privée.

Coût des loyers et santé mentale

Dans les aspects moins positifs relevés par les chercheurs, il y a la question de la santé mentale. Seuls 32,9 % jugent cet aspect de leur vie très bon ou excellent, alors qu’avant la pandémie, ils étaient 62,9 % à l’affirmer.

Il y a un déclin en santé mentale dans tout le pays, mais il est légèrement plus prononcé au Yukon , explique M. Smale.

Sans surprise, alors que l’étude a été réalisée quelques mois après le début de la pandémie, un peu plus d’un quart des personnes sondées ont affirmé se sentir socialement isolées.

Les personnes vivant avec un handicap ou une maladie chronique, les adultes ou les parents célibataires et les personnes âgées de 15 à 34 ans sont les plus susceptibles de se trouver dans cette catégorie.

Le coût des loyers est également un autre aspect qui complique la vie des Yukonnais. Il y a notamment 58,2 % des locataires du territoire qui disent consacrer plus de 30 % de leur revenu au logement, soit bien au-delà des 33 % de Canadiens qui vivent dans cette situation à l'échelle nationale.

Le professeur Smale note cependant que la plupart des choses qui affectent le bien-être des Yukonnais relèvent des politiques territoriales.

Sandy Silver, le premier ministre du Yukon, indique d’ailleurs, dans un communiqué, que ces données seront utilisées pour guider l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, les décisions de financement, la mise sur pied de programmes et la prestation de services .