Le Festival Jazz et blues de Saguenay pourra enfin accueillir Colin James

La portion festival de l’événement sera de retour du 28 avril au 1er mai. Des spectacles liés sont maintenant aussi présentés à d’autres moments dans l’année.

Une trentaine de spectacles seront présentés au Théâtre Palace Arvida, au Théâtre Banque Nationale, au Côté-Cour et dans un dôme qui sera érigé sur la rue Racine au centre-ville de Chicoutimi.

Il devait être avec nous en 2020, transféré en 2021 et transféré en 2022. Donc, on est super contents que ça arrive vraiment dans les dates du festival, puisque sa tournée aurait pu tomber dans un autre moment , s’est réjouie à propos de Colin James, Catherine Boulay, l'adjointe à la direction générale du festival. Elle était en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Colin James sera au TBN le samedi 30 avril à 20 h. L’artiste originaire de la Saskatchewan, actif depuis plus de 30 ans, était venu à Saguenay en 2012 au Théâtre Palace Arvida.

On a travaillé très fort depuis les 15 dernières années à essayer de l’avoir et maintenant, ça va être chose faite , a-t-elle poursuivi.

Parmi les autres têtes d’affiche, Kenny Blues Boss Wayne et Émile Bilodeau seront là le 28 avril. Le lendemain, Ramon Chicharron et Les Deuxluxes se produiront. Le samedi, le Winston Band et le William Street Blues Band se succéderont sur la scène du dôme. Finalement, le dimanche, le dernier spectacle mettra en vedette le Choeur Expérience Gospel accompagné de Dawn Tyler Watson.

Cette année, plus que jamais, l’équipe du Festival Jazz et blues de Saguenay a fait preuve d’audace, de persévérance et d’adaptabilité pour mettre en place un festival qui se renouvelle même après 27 ans d’existence , a confié par voie de communiqué Charles-André Perron, président du conseil d’administration de Jazz et blues.

Avec des informations de Julie Larouche