La bataille pour l’argent du convoi se poursuit alors que l’ordre de gel est prolongé

Les avocats représentant les résidents d'Ottawa dans un projet de recours collectif contre les manifestants du convoi ont plaidé avec succès pour l'injonction Mareva le 17 février, une ordonnance du tribunal visant à empêcher les chefs du convoi de vendre, retirer, dissiper, aliéner, transférer, céder jusqu'à 20 millions de dollars récoltés à travers le monde entier.

En date du 30 mars, près de deux millions de dollars d'actifs ont été saisis. Les avocats saisis du dossier doivent affronter les chefs de convoi en cour pour déterminer ce qui arrivera finalement à l'argent.

Une tierce partie doit conserver les actifs jusqu'à nouvel ordre.

Jeudi, le juge de la Cour supérieure Calum MacLeod a simultanément prolongé l'injonction et ajourné une requête présentée par les défendeurs, dont Tamara Lich et Chris Barber, pour que l'affaire soit complètement rejetée.

Tamara Lich a été libérée sous caution le 7 mars (archives). Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Les avocats des résidents veulent que l'injonction soit prolongée afin de s'assurer que tout l'argent récolté pour la manifestation ait été transféré sur un autre compte. Leur objectif est que cet argent soit utilisé pour couvrir les dommages et intérêts dans le cadre du recours collectif proposé.

Sans savoir s'il y a des actifs supplémentaires qui ne sont pas encore soumis à l'ordonnance de saisi, l'injonction devrait être prolongée jusqu'à ce que nous ayons cette conviction , a déclaré Monique Jilesen, avocate chez Lenczner Slaght. Cette dernière est impliquée dans la poursuite civile contre les organisateurs de la manifestation.

L'affaire doit revenir devant le tribunal au cours du mois de mai.

Des détails sur les fonds saisis

Selon un rapport déposé par KSV Restructuring Inc., la majorité de l'argent provient d'un compte bancaire auquel Mme Lich avait accès en raison de son rôle dans l'organisation de la campagne de financement pour le convoi des camionneurs.

Deux comptes bancaires personnels de la Banque TD Canada auxquels Mme Lich avait accès ont transféré 1,3 million de dollars à l'agent d'entiercement le 16 mars.

Les fonds de la campagne Adoptez un camionneur totalisant 141 482 $ ont été mis sous séquestre le 23 mars, et un autre 10 000 $ d'un organisme à but non lucratif soutenant le convoi a été saisi le 28 mars.

Environ 450 327 $ en devises numériques ont également été transférés sous séquestre entre le 7 et le 22 mars par trois répondants au recours collectif, bien que l'on ne sache pas lesquels.

Le procureur général demande une confiscation

Dans une affaire connexe, des avocats représentant le procureur général de l'Ontario demandent une confiscation civile de l'argent détenu par une tierce partie. Cette procédure est généralement utilisée pour saisir des actifs associés à des activités illégales.

Ils ont déposé une demande d'ordonnance de confiscation le 25 mars, arguant que l'argent est le produit d'une activité illégale.

Pour éviter un conflit avec le recours collectif, le procureur général ne demande la confiscation que dans la mesure où cela n'interfère pas avec les dommages-intérêts versés aux demandeurs impliqués dans le recours collectif proposé.

Avec les informations de David Fraser