Le racisme encore présent, selon une étude de Portes ouvertes sur le Lac

Malgré le nombre de plus en plus important d'immigrants sur le territoire, le racisme est encore présent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'un des constats d'une étude réalisée auprès de 15 immigrants et neuf intervenants par l'organisme jeannois Portes ouvertes sur le Lac.

L'organisme d'accueil des nouveaux arrivants a relevé 34 types de comportements discriminatoires dans 11 contextes différents.

[Il y a] des regards qui peuvent porter préjudice. C'est juste de prendre conscience d'émettre un sourire, d'accepter un peu la différence. Des fois aussi, ça peut être la peur de l'autre, de l'inconnu. Quand ils posent des actes racisés, c'est souvent par maladresse. En tant que population et comme territoire, on doit peut-être se positionner pour dire que c'est inacceptable et que l'on veut peut-être avoir un vent de changement , a expliqué Julie Gauthier, directrice générale de Portes ouvertes sur le Lac.

Présent lors du dévoilement de l’étude, l’Algérien d’origine Ali Redj El a partagé son vécu, tout comme il l’a fait lors de la consultation.

L’homme d’affaires possède depuis près d'un an une compagnie d'entretien ménager, mais avant d'être à son compte, il a parfois vécu des expériences plus négatives, lui qui est dans la région depuis neuf ans.

Des fois, surtout au niveau du travail, il y a des blagues qui sont mal placées, des fois des blagues, vu que je suis arabe. [...] Ce sont des messages, des fois... qui nous blessent des fois , a-t-il souligné.

Ainsi, certains immigrants sont carrément partis pour les grands centres après avoir été victimes de racisme, mais d'autres ont décidé d'utiliser la situation à leur avantage.

Julie Gauthier est la directrice générale de Portes ouvertes sur le Lac. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour Julie Gauthier, le travail de sensibilisation doit se poursuivre auprès de la population.

La situation s'améliore, mais on a encore du chemin à faire. Je pense qu'on doit s'ouvrir à cette diversité, autant culturelle que des femmes, des hommes. On fait du chemin et je pense qu'on doit continuer à se regarder, à faire une rétrospection de nos actions, de nos maladresses et de dire comment je pourrais intervenir de façon plus respectueuse et plus inclusive , a-t-elle dit aussi.

D’après un reportage de Laurie Gobeil