Des Autochtones du Manitoba, réunis pour la guérison, souhaitent des excuses du pape

De mardi à jeudi, des survivants des pensionnats pour Autochtones, des victimes de la rafle des années 60 et des proches de femmes et filles autochtones disparues et assassinées participaient à une conférence de guérison à l’hôtel Victoria Inn à Winnipeg.

Au cours de ces journées, plusieurs étaient très émus en évoquant ces souvenirs douloureux.

Le directeur général du centre de guérison Wa-Say, Wayne Mason, espère entendre des excuses, mais selon lui le processus vers la guérison prime.

La délégation attire l’attention vers nous. Si le pape ne s’excuse pas, qu'importe? Nous allons tout de même continuer notre guérison , affirme-t-il.

C’est un crime ce qu’ils ont fait. Ils doivent l’admettre. Ils sont libres et n’ont pas été accusés , lance un autre participant, Jackson Osborne.

Un voyage au Canada espéré

L’anthropologue et chercheur au Centre Pearson, Robert-Falcon Ouellette, estime que l’Église a du travail à faire au-delà des paroles.

Les autochtones s’attendent à ce que tout le monde travaille ensemble pour faire avancer la réconciliation. C’est dans les actions concrètes : fournir des documents et s’assurer qu’il y ait les fonds nécessaires pour réaliser la réconciliation et la guérison , explique M. Ouellette.

Robert-Falcon Ouellette espère que le pape viendra au Canada présenter ses excuses aux Autochtones. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Selon Robert-Falcon Ouellette, le pape ne s’excusera pas cette semaine, mais il annoncera une visite prochaine au Canada. Ce qui serait encore mieux.

S’il fait ça à Winnipeg, on est 70 000 personnes. Tout le monde va vouloir écouter ses paroles de leurs propres oreilles et réaliser que, oui, le pape est venu pour reconnaître le génocide et les torts faits envers les peuples autochtones , fait-il valoir.

À la fin octobre, le Vatican a annoncé que le pape François est prêt à effectuer une visite au Canada.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan