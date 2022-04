Réinfections, influenza et contagion : que nous réserve cette 6e vague?

Le virus a encore beaucoup d’énergie , lance le Dr Guy Boivin de la Chaire de recherche du Canada sur les virus en émergence.

En entrevue au Téléjournal Québec, le professeur titulaire au Département de microbiologie-immunologie et infectiologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval rappelle que la COVID-19 est une maladie très contagieuse.

Si on compare avec le Syndrome respiratoire aigu sévère SRAS en 2002-2003, à ce moment, il se transmettait moins bien. Mais avec la COVID-19, il y a une excrétion virale qui arrive parfois jusqu’à 72 heures avant les premiers symptômes , poursuit le Dr Boivin.

Deux ans après le début de la pandémie, nous avons déjà largement dépassé la durée de vie du Syndrome respiratoire aigu sévère SRAS qui avait été de sept mois , rappelle-t-il.

Le Dr Guy Boivin est microbiologiste, infectiologue au CHU de Québec et professeur de pédiatrie à la Faculté de médecine à l’Université Laval. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Dans ce contexte, l'infectiologue souligne qu’une réinfection au variant Omicron est possible. Ce qu’on a observé dans les études, c’est qu’avant Omicron, le taux de réinfection était de 1 %. Maintenant, des données anglaises montrent un taux dix fois plus élevé , note-t-il.

Le Dr Boivin précise qu’un cas de réinfection survient lorsqu’une personne est atteinte du virus à nouveau, et ce, plus de 90 jours après l’infection précédente.

Dès la semaine prochaine, le délai de trois mois sera dépassé pour les personnes qui ont été infectées durant le temps des Fêtes.

Trois cas d’influenza à Québec

En 25 ans de carrière, je n’ai jamais vécu ça. Ça fait presque deux saisons d’influenza qu’on saute. Mais, il faut faire attention. L’activité grippale a repris dans certains pays comme en France , explique l'infectiologue.

Il indique que, récemment, 11 cas détectés d’influenza ont été signalés au Québec, dont 3 à Québec.

On a même parlé d’un cas de co-infection, et pour les personnes vulnérables, le potentiel de sévérité est donc vraiment accru.

L’expert souligne qu’heureusement, les traitements contre la COVID-19 sont plus nombreux. Et avec la technologie de vaccin de type acide ribonucléique ARN messager, comme celui de Moderna, les compagnies l'adaptent pour arriver avec de nouveaux vaccins contre l’influenza , explique-t-il.

Le double de nouveaux cas

Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr Jacques Girard, adjoint médical au directeur de santé publique, est très prudent.

Il convient que la montée des cas — les nouvelles infections ont doublé en l’espace de dix jours — ajoutée au fait que la plupart des mesures sanitaires sont maintenant levées est inquiétante.

Ça montre qu’il faut faire preuve de prudence. C’est beaucoup une question de faire un effort comme population. Si on veut faire des rassemblements à Pâques, par exemple, on peut y penser. Mais il faut diminuer le nombre et respecter les mesures de base, comme le port du masque et le lavage des mains , mentionne-t-il.

« On ne peut pas faire comme si le virus ne s’invite pas dans ces rassemblements. » — Une citation de Dr Jacques Girard

D’après lui, l’important est de protéger les personnes plus vulnérables. Puisque, comme le souligne la Dre Elyse Berger Pelletier, les patients souffrent moins sévèrement de la COVID-19.

Il y a beaucoup moins d'entrées en soins intensifs , souligne celle qui est urgentologue à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Le variant actuel, avec la mutation BA.1 et BA.2 est très contagieux, mais le volet détresse respiratoire est moins présent.

La Dre Berger Pelletier précise que les symptômes actuels les plus courants sont : la fièvre, la toux, des courbatures.

La situation dans les hôpitaux n’est donc pas encore critique. Mais l’urgentologue fait tout de même remarquer que, dans son hôpital, les patients sont plus nombreux en général.

On sent que, rendus à cette sixième vague, les gens n’ont plus peur de venir à l’hôpital pour se faire soigner pour d’autres maux. Avant, au début des vagues, on sentait vraiment une diminution des visites. Présentement, ce n’est pas le cas , soutient-elle.

Avec Pierre-Alexandre Bolduc et Bruno Savard