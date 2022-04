La Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche enfin ouverte aux médias

Le personnel de l’usine s’apprête à remplacer un à un les 792 modules de filtration. La grande majorité est encrassée par une boue, une sorte de mélange composé de l’eau du lac et de produits chimiques utilisés en prétraitement de l’eau.

Il faut comprendre que cette boue ne se retrouve pas dans l’eau potable. Justement, le rôle de la membrane, c’est de retenir ça. L’eau potable que ça filtre est impeccable , souligne le conseiller expert au Service d’ingénierie à la Ville de Shawinigan, André Lahaye. Il coordonne les opérations de relance de l’usine.

Le personnel de l’usine de traitement des eaux du Lac-à-la-Pêche s’apprête à remplacer un à un les 792 modules de filtration. Photo : Radio-Canada / Julie Grenon

Lorsque les modules seront tous remplacés, des essais pilotes seront effectués pour faire en sorte que l’usine tienne le coup en attendant qu’on lui apporte des modifications majeures. Des experts en filtration membranaire accompagnent la Ville pour trouver la bonne recette.

« Pendant deux ans, on a exploité selon comment l’usine aurait dû être exploitée, selon les recommandations du devis de l’usine. On a quand même fait deux ans avant d’arriver au mur. On s’est dit que, si on joue sur les paramètres, on va être capables d’améliorer notre performance de deux ans. Le temps de se rendre jusqu’à notre solution finale, c’est pour ça qu’on parle d’une opération transitoire. » — Une citation de André Lahaye

Une relance est prévue, si tout va bien, vers la mi-juin. On va d’abord tester les nouveaux paramètres. On parle d’un pilotage d’un mois, mais ensuite le suivi de la membrane va être très, très, très rigoureux pour tout le temps de notre opération transitoire, pour nous permettre de voir si on s’en va ou pas vers des problèmes avec notre recette , explique André Lahaye.

Pour des considérations liées à la COVID et pour ne pas entraver les opérations, dit-il, la Ville n'a pas permis aux médias de visiter les autres sections de l'usine.