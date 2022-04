La Côte-Nord au cœur de la sixième vague

La Côte-Nord a atteint le milieu de la sixième vague de COVID-19, selon le directeur des services professionnels du Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la région, Jean-François Labelle. Le variant BA.2, jugé plus contagieux, est bien présent sur le territoire, mais il ne menace pas encore la capacité hospitalière, indique-t-il.

En effet, la situation demeure maîtrisée sur la Côte-Nord, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS . Depuis les dernières 24 heures, le bilan des personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 s’est allégé de trois patients. Au total, 53 personnes occupent un lit d’hôpital, dont une aux soins intensifs.

Bien que leur nombre paraisse élevé, le directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord, le Dr Jean-François Labelle, tient à dédramatiser ces chiffres.

La capacité hospitalière de la région n'est pas menacée, selon le directeur des services professionnels du CISSS de la Côte-Nord, le Dr Jean-François Labelle. Photo : Radio-Canada

Le nombre de patients actifs dans nos lits n’est pas à 53, il est moindre , tient-il à préciser. D’après lui, le chiffre de patients hospitalisés avec des symptômes de COVID-19 oscillerait entre 30 et 40 personnes.

Le reste, ce sont des personnes généralement asymptomatiques, hospitalisées pour une autre condition et qui ne requièrent pas de soins particuliers en lien avec le virus.

La capacité d'accueil des hôpitaux n'est pas menacée

Le Dr Labelle ajoute que la situation actuelle ne menace pas les capacités d’accueil et les soins offerts à la population.

On n’est pas en difficulté catastrophique mais notre situation demeure précaire, comme elle l'a été dans les autres vagues, surtout la cinquième quand on avait plusieurs cas et plusieurs membres du personnel qui étaient retirés en raison de la COVID , rappelle-t-il.

« L'enjeu de notre région, c'est la capacité du système en raison des petites équipes et du nombre limité de lits. » — Une citation de Jean-François Labelle, directeur des services professionnels du CISSS de la Côte-Nord

Actuellement, 182 employés du réseau de la santé sont absents du travail en raison de la COVID-19.

La situation demeure donc sous surveillance. C’est certain que les impacts sont plus marqués dans des petites équipes , concède-t-il.

Pour l’heure, le centre intégré de santé et de services sociaux CISSS n'envisage pas de ruptures de service à court terme, même si parfois les effectifs sont diminués dans ce contexte.

Le Dr Labelle en profite pour rappeler l’importance de la vaccination. La majorité des gens, qui ont été vaccinés, font la maladie. Mais quand ils ont besoin d’une hospitalisation, leur condition demeure beaucoup moins précaire que dans les premières vagues où les gens avaient des dangers pour leur vie de façon significative , alerte le médecin.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ , 672 cas détectés par des tests PCR sont actifs sur le territoire de la Côte-Nord. Cela représente une hausse de 28 depuis les dernières 24 heures.

Avec les informations de Félix Lebel, Camille Lacroix et Laurence Vachon