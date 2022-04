Nicole Gladu, militante pour l’aide médicale à mourir, s’est éteinte

La septuagénaire, atteinte d’une maladie dégénérative, ne s’est toutefois pas prévalue de l’aide médicale à mourir pour laquelle elle s’est tant battue et qui a reçu la sanction royale au printemps dernier.

C’est une personne qui aimait profondément la vie […] Finalement, elle a décidé d’aller jusqu’au bout , relate sa bonne amie Micheline Raymond. Elle devait sentir que la fin s’en venait éventuellement. C’est comme si elle avait décidé de savourer chaque dernier moment de vie, même si elle était souffrante, qu’elle n’était pas bien.

Mme Gladu a contracté la poliomyélite lorsqu’elle était jeune. Je suis sortie de la polio avec un demi-poumon fonctionnel. Les médecins à l’époque disaient que je n’étais pas censée vivre, médicalement parlant , racontait-elle en entrevue avec Radio-Canada en 2018.

La maladie n’avait pas dit son dernier mot, cependant. En 1992, elle reçoit un diagnostic de post-poliomyélite, état qui n’a cessé de dégrader sa masse musculaire, au point de la clouer à un fauteuil roulant dans les dernières années de sa vie.

Nicole Gladu s'est longtemps battue pour faire valoir son droit à l'aide médicale à mourir. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Même si elle était souffrante, Nicole Gladu n’avait pas droit à l’aide médicale à mourir, car sa mort n’était pas raisonnablement prévisible .

Elle et Jean Truchon, un homme aux prises avec un sévère handicap, ont donc mené une longue lutte pour obtenir l’aide médicale à mourir et abroger le critère de prévisibilité pour que d’autres personnes aux prises avec des maladies dégénératives puissent bénéficier de cette option.

[Nicole] a toujours été quelqu’un qui a foncé, et malgré toute l’énergie que ça lui demandait, elle est allée jusqu’au bout et elle a gagné , souligne avec émotion Micheline Raymond.

Je veux saluer le courage et la détermination de Nicole Gladu. Elle a fait réfléchir tout le pays sur ce que signifiait la souffrance et la dignité. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches , a écrit le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, sur Twitter.