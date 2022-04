Hemenetset : l’envie de la rencontre en musique pour Jorane

Même si l’album est sorti en septembre dernier, Hemenetset a, pour Jorane, toujours été un projet qui devait prendre vie devant public. La création multidisciplinaire rencontrera le public les 6 et 7 avril au Grand Théâtre de Québec.

On fait aussi de l’information en format collation.

Déjà plus de six ans que cet ambitieux concert mijote dans la tête de la violoncelliste. Elle a puisé son inspiration au creux de chaque demande de création originale pour un événement et chaque carte blanche proposée par un festival.

C'est d'abord une envie de provoquer la réunion , raconte la créatrice dont les yeux s’illuminent lorsqu’elle parle de la prestation à venir. Une réunion entre des formes d'art, mais aussi une réunion sur scène.

Pour résonner à pleine puissance, Hemenetset a besoin d’un quatuor à cordes féminin, de deux chanteuses supplémentaires, d’un contrebassiste, d’un pianiste et d’un responsable de la programmation électronique. Une dizaine de musiciennes et musiciens ont accepté de suivre Jorane dans cet élan.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Pourtant, le projet tel qu’imaginé par Jorane aurait pu en faire reculer quelques-uns. Le concert demande un peu plus d’habiletés aux musiciens que de simplement jouer.

On a voulu être en mouvement, donc on ne sera pas à notre petite station stable . Si plusieurs artistes pop sont plutôt habitués à trotter sur scène, la chose est moins courante pour un quatuor à cordes. Les quatre musiciennes ont tout de même accepté de laisser les partitions derrière elles et de tout apprendre par cœur.

« Chacun a accepté de mettre de l'eau dans son vin et de sortir de sa zone de confort pour pouvoir y arriver, puis se prêter à ce jeu-là, d'être dans notre propre discipline, mais dans un projet qui demande à chacun chacune partage et écoute. » — Une citation de Jorane, autrice-compositrice-interprète et musicienne

Plonger dans l’émotion

Le mouvement et la musique sont deux morceaux importants du spectacle, mais ce n’est pas tout. Hemenetset contient aussi des projections, une mise en scène élaborée, des costumes et une architecture de lumière fabriquée pour l’événement.

La création peut rappeler un opéra. Pas pour le style musical, mais plutôt dans la conception. La mise en scène est toujours très présente, les costumes aussi et toute l'évolution sur scène est importante.

Pour ce spectacle, Jorane est accompagnée d'une dizaine de musiciens sur scène. Photo : Annie Diotte

C'est vraiment immersif. Je pense qu'on va y aller avec ce mot même s’il est très très utilisé. C'est assumé. L’objectif est de faire vivre au maximum les émotions aux spectateurs.

Toute l’équipe de Jorane sera au Grand Théâtre de Québec les 6 et 7 avril, au Théâtre Outremont, à Montréal, le 21 avril et à la Salle J. Antonio Thompson de Trois-Rivières le 5 octobre .

D’autres dates de spectacle seront bientôt annoncées.