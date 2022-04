Jared Kushner a comparu devant le comité d’enquête sur l’assaut du Capitole

M. Kushner est le premier membre de la famille Trump à se présenter devant le comité, mais aussi le plus haut responsable de l'administration Trump à l'avoir fait jusqu'à présent. La teneur de ses propos n'a pas filtré dans les médias.

Il a accepté de son plein gré de témoigner, sans que le comité l'assigne à comparaître.

Cela a été vraiment précieux pour nous d'avoir l'occasion de lui parler , a déclaré en entrevue au réseau MSNBC la représentante démocrate Elaine Luria, membre du comité spécial de la Chambre des représentants sur les événements du 6 janvier.

Sans rien révéler des réponses de M. Kushner, qui a comparu par visioconférence, Mme Luria a indiqué qu'il s'était exprimé sur différentes informations rapportées par les médias.

Il a pu nous fournir volontairement des informations à vérifier, étayer, et donner son propre point de vue sur ces différents [faits rapportés] , a-t-elle affirmé.

Plus tôt cette semaine, la Maison-Blanche a refusé de faire valoir le privilège de l'exécutif en lien avec ce témoignage et celui d'Ivanka Trump – la femme de M. Kushner et la fille de M. Trump, qui travaillait elle aussi comme conseillère à la Maison-Blanche et que veut également entendre le comité.

Le privilège de l'exécutif protège la confidentialité des communications entre ceux qui en font partie.

Les protections constitutionnelles liées au privilège exécutif ne devraient pas être utilisées pour cacher au Congrès ou au public des informations sur une attaque contre la Constitution elle-même , a déclaré la directrice des communications de la Maison-Blanche, Kate Bedingfield.

Selon les médias américains, Jared Kushner revenait d'Arabie saoudite quand les partisans de l'ex-président ont commencé à envahir le Capitole, et il n'est pas retourné à la Maison-Blanche à son retour à Washington.

M. Kushner n'a pas relayé sur la place publique les accusations de fraude électorale massive lancées sans preuve par son beau-père. Le rôle de premier plan qu'il jouait à la Maison-Blanche devrait toutefois lui avoir permis d'avoir connaissance des actes et paroles d'autres membres du cercle restreint de M. Trump.

Dans un livre récent, un journaliste d'ABC News Jonathan Karl affirme que Jared Kushner a participé à plusieurs discussions sur la façon d'expliquer délicatement à Donald Trump qu'il avait perdu l'élection. D'après le livre, il a indiqué à un élu républicain, au lendemain de l'émeute, qu'il n'était pas retourné à la Maison-Blanche afin d'éviter une altercation avec son beau-père.

Ivanka Trump était pour sa part sur place. Selon les médias américains, elle aurait tenté de convaincre son père de condamner les violences.

Cette semaine, le Washington Post et CBS News révélaient que les registres de la Maison-Blanche qui ont été remis au comité d'enquête ne montraient aucun appel reçu ou fait par Donald Trump pendant une période charnière de plus de 7 h 30 le 6 janvier alors que se déroulait notamment le siège du Capitole.

Depuis l'an dernier, les médias américains ont pourtant fait état de conversations téléphoniques entre Donald Trump et des élus républicains au cours de ce long épisode.

Plus de 800 témoins entendus

Le sergent Aquilino Gonell, Michael Fanone, Daniel Hodges et Harry Dunn ont rendu des témoignages empreints d'émotion devant le comité d'enquête, le 27 juillet 2021. Photo : Associated Press / Brendan Smialowski

Selon ABC News, le comité spécial de la Chambre, dont le rapport final est prévu cet automne, espère passer à la portion publique des travaux du comité en mai.

Mme Luria a précisé que le comité avait entendu plus de 800 témoins depuis le début de ses travaux, l'an dernier.

Jusqu'ici, la quasi-totalité des témoins qui se sont succédé a comparu à huis clos.

Seule exception, des membres des forces de l'ordre ont témoigné publiquement en juillet dernier.

Visiblement encore ébranlés par l'assaut qu'ils avaient dû repousser, les quatre agents avaient alors rendu un témoignage percutant et souvent émotif, et avaient fait état des détails troublants de la violence de cette journée.

Selon une compilation de CNN datée de la fin de février, près d'une centaine de personnes ont reçu une comparution à comparaître ou une injonction de production de documents.

Cela va de membres de l'administration Trump à des organisateurs du rassemblement Arrêtons le vol ayant précédé l'assaut du Capitole, en passant par des alliés de l'ex-président.

Plusieurs ont néanmoins défié leur assignation à comparaître.

Jusqu'ici, seul Steve Bannon a été inculpé pour avoir refusé de témoigner. Il a plaidé non coupable.

La Chambre des représentants a également cité l’ex-chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, pour outrage au Congrès il y a trois mois et demi, mais le département de la Justice n'a pas encore communiqué de décision à ce sujet.

Plus tôt cette semaine, le comité spécial a d'ailleurs exprimé sa frustration à l'encontre du procureur général Merrick Garland.

Le comité d'enquête a en outre recommandé à la Chambre, lundi, de voter en faveur de poursuites contre deux autres proches de M. Trump : son ancien conseiller économique Peter Navarro et son ex-conseiller responsable des réseaux sociaux Dan Scavino, qui ont eux aussi ignoré des assignations à comparaître.

Dans une requête judiciaire présentée au début du mois, le comité a affirmé avoir de bonnes raisons de croire que le président et les membres de sa campagne se sont engagés dans une conspiration criminelle visant à frauder les États-Unis et à faire obstacle au comptage des votes électoraux par le Congrès.

Lundi, un juge américain a estimé qu'il était « davantage probable qu'improbable » que l'ex-président Trump ait violé la loi en cherchant à invalider le résultat de la présidentielle de novembre 2020 remportée par Joe Biden.

Selon le Washington Post, le département de la Justice a par ailleurs étendu l'enquête criminelle sur l'assaut du Capitole aux préparatifs du rassemblement qui l’a précédé afin de déterminer l'étendue d'une éventuelle conspiration visant à empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden.

Sur la foi de sources, le quotidien rapporte qu’au cours des deux derniers mois, un grand jury fédéral de Washington a enjoint des responsables du cercle restreint de Donald Trump qui ont pris part à la planification, au financement et à l'exécution du rassemblement, au cours duquel l’ex-président avait pris la parole, de comparaître ou produire des documents.