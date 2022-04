L’absentéisme des élèves a rapidement augmenté en deux semaines dans la région

Cette situation oblige les écoles à revoir leur stratégie d'enseignement pour la poursuite des cours.

En date du 15 mars, le taux d’absentéisme des élèves était d’environ 1 % dans la région.

Deux semaines plus tard, il se situe à un peu plus de 3 % pour les centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay et du Pays-des-Bleuets et autour de 2 % dans ceux De La Jonquière et du Lac-Saint-Jean.

Du côté du Séminaire de Chicoutimi, c’est même 10 % des élèves qui doivent s’absenter en raison de la COVID-19.

Cette situation a forcé l'école secondaire privée à ramener l'enseignement bimodal, ce qui permet aux élèves malades de poursuivre leurs cours à distance.

Avec le plan de contingence de janvier, on avait mis en place le bimodal, donc les professeurs donnaient leurs cours en direct et en ligne, puis dernièrement on l’avait arrêté, diminué du moins, parce qu’il y avait moins d’absences. Vraiment, les classes étaient presque toutes pleines. Mais, lundi on a eu vraiment une vague importante d’absences, donc le bimodal est de retour dans tous nos groupes lorsque pertinent , a expliqué la directrice du Séminaire de Chicoutimi, Bianca Tremblay.

Prévisible selon Donald Aubin

Pour le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, la hausse des cas et des hospitalisations liés à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est guère surprenante.

Ces augmentations étaient prévisibles à la suite de l'abolition de la quasi-totalité des mesures sanitaires à la mi-mars, reconnaît le docteur Aubin.

On s’attendait à une hausse qu’on avait modélisée. On modélise toujours un peu, fin février, début mars. On s’y attendait. Nos modèles étaient très, très clairs, et démontraient qu’il y avait un risque de hausse, selon les scénarios qu’on regardait. La hausse a eu lieu un petit peu plus tard, environ quatre semaines plus tard, mais elle est présente. On s’en attendait effectivement. Ce qu’on voit par contre, c’est que l’angulation, c’est très rapide. C’est un petit peu plus rapide , a-t-il admis.

Ce sont 460 employés du réseau de la santé qui sont actuellement en isolement en raison du coronavirus.

Les cinq patients aux soins intensifs à l'hôpital de Chicoutimi ont été placés en zone chaude pour faciliter la gestion des effectifs. La région compte quatre autres patients aux soins intensifs répartis dans trois hôpitaux.

