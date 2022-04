Les budgets de déneigement engloutis par l’abondance de neige dans l’Est-du-Québec

Les importantes quantités de neige et l'inflation ont forcé plusieurs villes de l'Est-du-Québec à revoir leur budget de déneigement cette année.

C'est le cas notamment à Sept-Îles, Matane et Rimouski, où les coûts de déneigement sont à la hausse cet hiver.

Dotée d’un budget de déneigement qui s’élève à 6 millions de dollars, la Ville de Rimouski devra assumer des factures plus coûteuses qu’à l’habitude cette année, selon le coordonnateur aux opérations de déneigement, Éric Dionne.

Il indique que l’envergure des précipitations de neige, ainsi que la hausse du prix du carburant sont deux facteurs parmi plusieurs autres qui entrent en ligne de compte cet hiver.

Le marché est totalement chamboulé depuis la pandémie, la guerre vient tout impacter , avance-t-il.

Seulement pour les pièces de mécanique, on peut facilement parler d’une augmentation de 25-30 %. Naturellement, ça vient augmenter nos dépenses , dit-il.

La Ville de Rimouski avait déjà bonifié son budget de déneigement de près de 300 000 $ en 2021 (archives). Photo : Radio-Canada

M. Dionne affirme toutefois que la Ville de Rimouski s’est dotée d’une réserve budgétaire de 1,5 million de dollars pour essuyer les imprévus durant l’année financière.

Il indique qu'il ne serait pas surprenant que la Ville doive puiser dans cette réserve afin d’éponger ses dépenses à la fin de l’année budgétaire, en décembre prochain.

De l'autre côté du fleuve, les dépenses ont aussi augmenté : la Ville de Sept-Îles a été contrainte d’augmenter de 350 000 $ son budget de déneigement.

À la Ville de Baie-Comeau cependant, le budget de déneigement fixé en décembre a été respecté.

L’agent de communications pour la Ville, Pierre-Olivier Normand, avance que Baie-Comeau bonifie les montants réservés pour le déneigement dans chaque budget depuis cinq ans, en raison des fortes précipitations de neige qui se sont multipliées dans les dernières années.

Il faut savoir que lorsqu'une ville établit un budget, elle essaie toujours de le respecter , rappelle-t-il.

« Les chutes de neige ne sont pas prévisibles et Dame Nature décide de ce qu’elle fait par elle-même. Par contre, en ayant bonifié notre budget régulièrement au fil des ans, ça nous permet d'assurer une certaine marge de manœuvre. » — Une citation de Pierre-Olivier Normand, agent de communications pour la Ville de Baie-Comeau

M. Normand indique toutefois que cet hiver aura tout de même coûté cher à la Ville, compte tenu de la fréquence des tempêtes de neige en février et en mars, qui ont fait tomber près de deux mètres de neige sur Baie-Comeau. Ces précipitations abondantes ont occasionné beaucoup de temps supplémentaire pour les employés.

De plus, la Ville de Baie-Comeau – tout comme celles de Rimouski, Matane, Sept-Îles et Gaspé – a aussi dû faire appel à des services externes pour pallier les postes manquants au sein de leurs équipes de déneigeurs et s'assurer que le travail soit fait.

Matane a souvent dû bonifier son budget de déneigement durant les cinq dernières années, soit en 2017, en 2018, en 2019 et en 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Du côté de Matane, les coûts reliés au déneigement ont aussi beaucoup augmenté.

L’ensemble des opérations a coûté 1,65 million de dollars à la Ville cet hiver, soit 56 % du budget de déneigement pour l’année en cours.

C’est une augmentation de 300 000 $ en comparaison à l’an 2021 à pareille date.

La directrice des communications à la Ville, Anne Dionne, indique que plusieurs facteurs expliquent cette hausse des coûts dédiés au déneigement cette année, notamment la fréquence des tempêtes et l’augmentation marquée du coût de l’essence.

C'est sûr qu'on a les augmentations du prix de l'essence, comme le reste de la population, sur le diesel qui est utilisé, et on voit bien qu'il y a des frais supplémentaires , souligne-t-elle. On ne sait jamais [...] ce qui va nous attendre pour la portion novembre-décembre, puisque ce budget-là est pour la totalité de l'année financière , dit-elle.

Anne Dionne indique qu'il est souvent arrivé au conseil municipal de Matane de devoir bonifier son budget de déneigement durant les cinq dernières années, soit en 2017, en 2018, en 2019 et en 2021.

Elle affirme qu’il est toutefois encore trop tôt pour savoir si la Ville devra encore une fois aller puiser dans d’autres postes budgétaires pour répondre aux coûts occasionnés par les opérations de déneigement en 2022.