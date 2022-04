Le prix de l’essence devrait chuter de 11 cents en Alberta

La taxe provinciale sur l’essence est de 13,6 cents le litre, en y appliquant la taxe sur les produits et services (TPS). La taxe fédérale sur le carbone augmentera quant à elle de 2,32 cents le litre vendredi. Donc, si les stations-service appliquent bien tous ces changements de taxation, les Albertains devraient constater une baisse des prix à la pompe d’environ 11 cents vendredi.

Les Albertains doivent dépenser en moyenne 1,66 $ le litre pour remplir le réservoir de leur voiture, un prix qui est resté élevé depuis le début du mois de mars.

Des stations-service sous surveillance

Le premier ministre Jason Kenney a promis que son gouvernement surveillerait les détaillants comme un faucon pour s’assurer qu’ils répercutent la baisse de prix sur la facture de leurs consommateurs. Il comparera l’évolution du prix albertain à celui des autres provinces.

Nous envoyons un message clair aux détaillants d’essence : nous n’accepterons aucune entourloupe. S’ils ne répercutent pas cette économie sur leurs prix et essayent de l’empocher, nous sommes prêts à recourir à des moyens juridiques , a-t-il indiqué mercredi.

Il a ajouté que la concurrence entre les stations-service devrait contribuer à ce que la grande majorité d'entre eux se conforme à une baisse des prix.

L’opposition officielle a toutefois demandé la mise en place d’un auditeur indépendant pour contrôler l’efficacité de la mesure.

Dans une réponse par courriel, l’entreprise Parkland a indiqué qu’elle ne facturerait pas à ses consommateurs le montant de la taxe provinciale. Le directeur des communications, Simon Scott, a toutefois ajouté que les prix à la pompe dépendaient de l’offre et de la demande et de plusieurs facteurs, dont le prix du pétrole brut et les nombreuses taxes .

Suncor, propriétaire des stations Petro-Canada, a pour sa part simplement précisé qu'elle faisait son possible pour éliminer la taxe de tous ses détaillants en Alberta .

Au moins trois mois de remise

La suspension de la taxe provinciale sera en vigueur au moins jusqu’au 1er juillet et tant que le prix du pétrole brut reste égal à 90 $ US le baril. S’il se situe entre 85 $ et 90 $, le gouvernement appliquera à nouveau une taxe réduite d’environ 4,5 cents le litre. L'intégralité de la taxe reprendra du service à partir d'un prix du baril de pétrole brut de 80 $.

Selon Alex Puddifant, le porte-parole par intérim du ministre des Finances, la mesure sera revue tous les trimestres à partir d’une moyenne du prix du pétrole brut sur plusieurs semaines.

Jeudi, le West Texas Intermediate avoisinait les 100 $ US le baril après avoir perdu près de 7 $ en une journée. Depuis le début du mois de mars, il a atteint un sommet de plus de 120 $ US le baril et un creux de 95 $ US à cause, notamment, de l’invasion russe en Ukraine et des sanctions internationales imposées à la Russie.