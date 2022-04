Quatre documentaires pour célébrer les 60 ans des Rolling Stones

On fait aussi de l’information en format collation.

Intitulée My Life as a Rolling Stone, la série est produite par la BBC, qui présentera de nouvelles entrevues avec le chanteur Mick Jagger, le guitariste Keith Richards et le bassiste Ronnie Wood.

La portion sur le batteur Charlie Watts, décédé en août dernier à 80 ans, prendra la forme d’un film hommage composé d’images d'archives.

Les documentaires seront diffusés au cours de l’été sur la chaîne britannique BBC Two. Des artistes comme Rod Stewart, Tina Turner, Steven Tyler (Aerosmith), Chrissie Hynde (The Pretenders) et Slash (Guns N' Roses) ont participé à la série.

En parallèle, la station de radio BBC Radio 2 présentera le documentaire audio Rolling With The Stones, qui inclut de rares entrevues et prestations du groupe, indique la chaîne.

Les Rolling Stones vont quant à eux célébrer leurs 60 ans d’existence par une tournée européenne qui débutera le 9 juin à Liverpool, avec le nouveau venu, Steve Jordan, qui succède à Charlie Watts à la batterie.