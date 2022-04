L’écovillage, la campagne dans la campagne

Au confluent du fjord et de la baie des Ha! Ha!, à quinze minutes de La Baie, au Saguenay, une communauté d’une quarantaine de résidents trône sur plusieurs hectares de terrains vallonnés. On se croirait dans un village alpin d’Europe avec les maisons à toit en pente qui ponctuent le paysage. L'Écohameau de La Baie veut favoriser un mode de vie écologiquement viable, et il est en pleine expansion.

Le Groupe de recherches écologiques de La Baie, le GREB, a fondé l’Écohameau de La Baie dans les années 1990, avec au départ une poignée de maisons écoénergétiques construites avec des matériaux renouvelables. Il y en a maintenant plus d’une dizaine réparties sur plusieurs hectares, avec une ferme paysanne et des terres agricoles et forestières qui s’y rattachent. C’est un véritable laboratoire humain pour un mode de vie plus écologique, et un site-école pour le Cégep de Jonquière.

La Ville de La Baie, maintenant fusionnée à Saguenay, et la Commission de la protection du territoire agricole avaient autorisé ce projet-test à l’époque sur ces terrains.

Les maisons construites doivent répondre aux normes d’un plan d’intégration architecturale propre à l’Écohameau, en utilisant des matériaux locaux et renouvelables, avec un style alpin, et efficaces énergétiquement. Chaque résident est propriétaire de son terrain et de sa maison, et le reste des terres appartient à la ferme.

Sur les lieux, la ferme Les Vallons de Chambreule accueille quelques animaux pour nourrir certains des résidents. Elle est devenue, au fil des années, une ferme de recherche pour pérenniser l’agriculture. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Depuis, l’Écohameau a grandi, et une communauté s’est aussi installée à Saint-Félix-d’Otis, à une quinzaine de minutes du lieu initial. D’autres terrains seront bientôt disponibles aux familles qui veulent choisir ce mode de vie. Même des gens de la France démontrent leur intérêt pour s’y installer.

Les modèles d’écovillages et d’écohameaux sont nombreux à travers le monde, et chacun a son propre fonctionnement, avec des degrés différents d’implication au sein même de la communauté. Selon le Réseau international des écovillages (Global Ecovillage Network), il s’agit d’une communauté qui met en pratique les principes du développement durable pour un mode de vie en harmonie avec l’environnement, autant dans le domaine écologique que social, culturel et économique. Il existerait une trentaine d’écovillages affiliés au Réseau au Canada.

Le choix d'une vie plus écologique

Mikaël Scattolin et Sophie Tremblay-Simard sont de futurs résidents de l’Écohameau de La Baie. Ce couple de Québec s’est acheté un terrain il y a un an et va bientôt se bâtir une maison écologique qui pourra accueillir toute la famille.

On voulait se partir une ferme, mais la pandémie nous a fait comprendre qu’on allait être loin de notre famille et on ne voulait pas s’isoler. La COVID a amené cette peur d’être tout seul, de ne pas partager et collaborer , raconte Sophie.

Ce couple de Québec prépare les plans pour la construction de sa future maison écologique à l’Écohameau de La Baie. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

La famille pourra goûter un peu à la vie de ferme à l’Écohameau. Une vache, des poules et des moutons fournissent une partie de l’alimentation.

Les résidents cultivent leurs fruits et légumes… et même leur propre blé. Ils tendent vers la résilience alimentaire, pour avoir la capacité de se nourrir s’ils venaient à manquer de ressources.

Il faut vraiment avoir un lieu qui est capable de fournir les besoins principaux des besoins de base vitaux des habitants du milieu , nous explique un des pionniers du projet, Patrick Déry.

Le bois utilisé pour le chauffage au foyer de masse provient de la ressource locale. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Ici, les maisons bioclimatiques sont isolées en ballots de paille. La technique de construction écologique, développée par le Groupe de recherches écologiques de La Baie GREB , est maintenant utilisée partout dans le monde. Les habitants doivent suivre certaines règles pour la construction de leur demeure.

Pour être bien chauffées, les maisons sont équipées d’un foyer de masse, un véritable réservoir d’énergie fait de maçonnerie, qui redistribue la chaleur à travers la résidence et qui permet un chauffage au bois plus écologique.

Le foyer de masse permet de préserver la chaleur longtemps à l’intérieur des maisons. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Les membres de l’Écohameau ne sont pas coupés de la société. Ils ont des emplois et partagent les fruits de leurs expériences avec le reste de la communauté. Le degré d’implication de chacun est au libre choix de chaque résident.

Un attrait plus large

Le mode de vie des habitants de l’Écohameau était vu comme plus marginal à l’époque. Mais les récents bouleversements climatiques et la pandémie ont changé les perceptions ces dernières années, constate Patrick Déry du Groupe de recherches écologiques de La Baie GREB . On voit de plus en plus de mèmes sur Internet, avec la pandémie, et en arrière la guerre, et puis ensuite, les changements climatiques. Il y a toujours quelque chose qui arrive en plein bouleversement, avec de plus en plus d'impacts dans nos vies. Donc, on veut être plus en contrôle de ces aspects de notre vie, produire notre nourriture pour produire notre énergie, notre logement, travailler avec d'autres, avoir des relations.

Un sentiment que partage Cynthia, partie des Laurentides pour s’installer à La Baie tout juste avant la pandémie. Sa maisonnette, encore en chantier, est perchée en face du fjord.

Je me dis, il y a des guerres, il y a ci, il y a ça, il manque d’approvisionnement. Mais ici, il y a une ferme à côté, j’ai quand même de la place sur mon terrain pour cultiver. On est toute une communauté, des gens qui peuvent s’entraider , lance-t-elle.

Les maisons construites sur le territoire de l’Écohameau doivent répondre à plusieurs critères pour respecter le patrimoine bâti de l’endroit et les critères écologiques. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

L’Écohameau de La Baie lance bientôt une nouvelle phase d’expansion, avec douze terrains disponibles pour la construction de maisons écologiques. Et déjà, la demande est forte, avec plusieurs dizaines d’appels, alors que le projet n’est pas encore officiellement démarré.

L’importance d’une structure

Les projets d’écovillage ont la cote au pays, constate Patrick Déry du Groupe de recherches écologiques de La Baie GREB . Plusieurs vont se regrouper avec des personnes qui partagent des valeurs communes et tenter l’aventure. Mais démarrer un projet est loin d’être une simple promenade en forêt.

Il faut quasiment faire un plan d’affaires. Ça a une connotation capitaliste et affairiste, mais ça nous permet de savoir où on s'en va, combien ça va nous coûter, quelle implication ça va demander. C’est beaucoup plus que de dire "on va s’acheter un terrain entre amis et chiller". Ça marche pas de même , dit en riant Patrick Déry.

Au fil des ans et des expériences, l’Écohameau de La Baie a défini un fonctionnement plus structuré, ce qui sécurise des familles comme Mikaël et Sophie, ce couple de Québec qui va bientôt changer complètement de mode de vie.