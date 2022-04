Ma place au travail interpelle la ministre de la Condition féminine à La Pocatière

Une demi-douzaine de militantes du groupe Ma place au travail ont revendiqué un meilleur accès aux services de garde auprès de la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, et de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx, jeudi après-midi à La Pocatière.

La ministre Isabelle Charest était de passage dans la région pour annoncer une aide financière de 4,9 millions de dollars sur trois ans afin de favoriser l’activité physique chez les personnes âgées et celles ayant un handicap physique.

Après la conférence de presse, la ministre de la Condition féminine est allée brièvement à la rencontre des mères de famille qui manifestaient pacifiquement sur le trottoir.

Une militante, Florence Simard, s’est confiée à la ministre Charest face au manque de places en garderie : On se demande quelles sont les solutions à court terme, parce que ça se peut qu’on ne puisse pas retourner travailler, malheureusement , a-t-elle dit.

« On est sans solde à la maison à dépendre de nos conjoints, et ça, c’est parce que j’ai un conjoint. Il y a eu des gens sur la Prestation canadienne d'urgence PCU , nous, on n’a même pas eu accès à ça. » — Une citation de Florence Simard, militante au sein de Ma place au travail

C’est sûr qu’on y travaille. C’est un dossier qui ne se règle pas en un instant , lui a répondu Mme Charest. Ce que je peux vous dire […] c’est qu’on veut compléter le réseau et faire en sorte de mettre des moyens. On a facilité aussi pour les services de garde en milieu familial et tout ça. Mais il faut qu’on travaille tous ensemble pour y arriver.

Pour sa part, la députée Marie-Eve Proulx a renchéri sur ces propos en affirmant que d’autres places en garderie allaient bientôt être offertes. Il va y avoir d’autres places dans L’Islet. Ça se développe. On avait encore une rencontre avec le ministre de la Famille cette semaine pour faire débloquer d’autres places , a-t-elle dit.

« On travaille fort pour vous aider. On est des mamans nous aussi, on est conscientes de ce que vous vivez. » — Une citation de Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

La présidente et porte-parole de l’organisme Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon, a aussi apostrophé la ministre de la Condition féminine.

Myriam Lapointe-Gagnon, instigatrice du mouvement Ma place au travail (archives) Photo : Radio-Canada

C’est un enjeu féministe majeur au Bas-Saint-Laurent et on croyait pertinent de lui parler , explique-t-elle. L’instigatrice du mouvement a été déçue par le budget déposé par le ministre des Finances, Eric Girard, la semaine dernière.

« La condition féminine recule au Québec. » — Une citation de Myriam Lapointe-Gagnon, présidente de Ma place au travail

La ministre Charest n’a annoncé aucun investissement supplémentaire pour les garderies, mais elle s’est dite très sensible à la cause.

