Mon jeu complet, c’est ce que j’essaie de montrer cette année. Pour un joueur comme moi, ce n'est pas juste les points qui comptent , lance le centre de 18 ans aux abords de la glace du Centre Vidéotron.

À 1m91 (6’3’’) et 94 kg (207 livres), doté d’un excellent coup de patin, Gaucher est un athlète comme il n’en passe pas souvent dans le circuit Courteau. Il y en a qui disent que j’ai un style de l’Ouest , admet, sourire en coin, le principal intéressé. Mais avec déjà 26 buts au compteur, cette saison, personne ne va le qualifier d’attaquant défensif.

Patrick Roy a eu la main heureuse en réunissant Viljami Marjala, Nathan Gaucher (numéro 91) et James Malatesta. Photo : Ghyslain Bergeron / LHJMQ

Depuis que les Remparts en ont fait leur choix de première ronde, en 2019, Patrick Roy et ses adjoints ne se gênent pas pour chanter les louanges du Montréalais, en privé comme en public. C’est un gars qui est très efficace dans sa zone en infériorité numérique, mais qui va aussi générer de l’offensive. Un attaquant en puissance qui affecte un match de plusieurs façons différentes , décrit l'entraîneur-adjoint Benoit Desrosiers.

Le premier depuis Grigorenko?

Visiblement, l’avis est partagé par les dépisteurs de la Ligue nationale de hockey. À la mi-saison, Nathan Gaucher pointait au 16e rang des meilleurs espoirs Nord-Américains sur la liste du Bureau central de recrutement de la LNH. Ce qui, sur papier, le place en bonne posture pour devenir le premier produit des Remparts repêché en première ronde dans la LNH depuis Mikhail Grigorenko, en 2012.

Gaucher était d’ailleurs du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, la semaine dernière, à Kitchener. C’était extraordinaire. Je me suis retrouvé avec d’autres joueurs de la LHJMQ, de Gatineau, dans mon équipe. C’est l’occasion de te comparer un peu. Un match comme ça, tu vois tout le talent qu’il y a au Canada , relate celui qui a trouvé le fond du filet durant la rencontre en plus de distribuer plusieurs bons coups d’épaule.

Le temps d'une soirée, Nathan Gaucher a pu fraterniser avec ses rivaux des Olympiques de Gatineau Noah Warren, Antonin Verreault et Tristan Luneau. Photo : Ligue canadienne de hockey

Entouré de trois joueurs des Olympiques, Antonin Verreault, Noah Warren et Tristan Luneau, à Kitchener, l’attaquant des Remparts les a tout de suite retrouvés comme adversaires, la fin de semaine dernière, dans un programme double entre Québec et Gatineau.

De coéquipier à bourreau des Olympiques

Et c’est Nathan Gaucher, vendredi soir, qui a joué les héros. Utilisant sa vitesse pour déborder la paire de défenseurs formée de Luneau et Evgenii Kashnikov, Gaucher a brisé l’égalité de 2-2 avec cinq secondes à faire au match, faisant bondir une dizaine de milliers de spectateurs au Centre Vidéotron.

« C’était un de mes gros buts avec les Remparts. Avec les partisans et tout, c’était électrisant. » — Une citation de Nathan Gaucher

Au-delà de l’ampleur du moment, la victoire était particulièrement importante pour les Remparts, qui, avec 14 matchs à jouer cette saison, ne sont plus qu’à un point des Islanders de Charlottetown au premier rang de la LHJMQ.

Les yeux tournés vers le championnat

Les Remparts ayant vécu une véritable transformation depuis trois ans, Gaucher est l'un des joueurs de l’équipe avec le plus d'ancienneté. Ce qui le fait apprécier davantage les succès collectifs et l’ambiance que l’on n'avait plus vue depuis des années au Centre Vidéotron.

Je suis arrivé chez les Remparts dans une petite reconstruction. Les victoires étaient moins faciles un peu. J’ai toujours voulu gagner ici à Québec et c’est plaisant d'avoir cette opportunité-là , pointe-t-il.

Dans une année de repêchage où la pression est forte pour les jeunes joueurs dans sa position, Gaucher dit s’être enfoui , cette saison, dans l’objectif collectif de remporter la Coupe du Président.