50 pompiers pour un incendie résidentiel dans Beauport

D’après Bill Noonan, porte-parole du SPCIQ, les occupants de la résidence n’étaient pas sur place lors du déclenchement de l’incendie.

Vers 14 h 50, jeudi, du renfort a été appelé en raison du facteur aggravant du feu, pour un total de 50 pompiers sur les lieux.

Le Service de police de la Ville de Québec a bloqué la circulation sur le boulevard des Chutes, entre l’avenue du Collège et l’avenue Marcoux le temps de l'intervention.

Environ deux heures plus tard, le chef des pompiers a déclaré une aggravation non probable.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le porte-parole Bill Noornan ajoute que les flammes ont pu venir du sous-sol du bâtiment et s’être propagées vers la toiture par la suite.

C’est une double toiture, donc les pompiers doivent faire plusieurs interventions sur le bâtiment pour accéder aux flammes , ajoute-t-il.

Le Commissariat aux incendies devra déterminer la cause et l’origine du feu. Pour le moment la cause électrique est la plus probable, selon le Service de protection contre l’incendie de Québec.

L'incendie n'a fait aucun blessé, toutefois les dommages matériels sont importants.