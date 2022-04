Pas besoin d’attendre le 1er avril pour les farces et attrapes. Plusieurs sont passés maîtres dans l’art de tromper leurs victimes. Nos archives reviennent sur quelques canulars qui ont fait les manchettes au fil des ans.

Roger Tétreault, celui qui menait en bateau les journalistes

Ancien journaliste à La Presse canadienne et à The Gazette, Roger Tétreault a réussi à berner durant plus de vingt ans la plupart des médias canadiens en inventant des personnages.

Le 19 juin 1991 à l’émission Plus, la journaliste Catherine Kovacs nous raconte son histoire.

Plus, 19 juin 1991

Son premier gros canular sort en 1968. Il prétend alors avoir fréquenté un camp de terroristes du FLQ dans les Laurentides.

En 1986, au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, il publie un manuel de survie en cas d’attaque nucléaire sous le pseudonyme d’Yvon Rocher, un nom qui possède un double sens. Il réussit alors à tromper les médias en se faisant passer pour un expert du nucléaire.

Il récidive en 1988 en jouant le rôle cette fois d'un représentant d’un groupe écologiste qui souhaite envoyer de l’eau aux Américains. Encore une fois, les journalistes présents à sa conférence de presse mordent à l’hameçon. Quelques mois plus tard, il frappe encore, prétendant être un grand sorcier qui organise un rassemblement de chamans à Montréal.

Le journaliste Steven Langford a d’abord révélé son histoire dans un reportage présenté à CBC après que Roger Tétreault fut lui-même passé aux aveux. Steven Langford a fait enquête sur chacune des allégations de Roger Tétreault et a découvert les multiples histoires qu’il avait fait avaler aux journalistes au fil des ans.

« Les canulars de Roger Tétreault représentent finalement une bonne leçon d’humilité pour toute la fonction journalistique. » — Une citation de Catherine Kovacs

La reine Élisabeth II discute avec Pierre Brassard

En octobre 1995, l’humoriste Pierre Brassard plonge le palais de Buckingham dans l’embarras. En imitant la voix du premier ministre canadien Jean Chrétien, le membre des Bleus Poudre réussit à s’entretenir avec la reine Élisabeth II pour lui demander d’intervenir publiquement en faveur de l’unité canadienne.

Le Téléjournal, le 28 octobre 1995

Le 28 octobre 1995 au Téléjournal, la journaliste Martine Biron présente un reportage sur la blague qui a fait le tour du monde à deux jours du référendum sur la souveraineté du Québec.

« Toute la matinée, la maison de Pierre Brassard a été transformée en studio de télévision. On voulait savoir qui il était, comment il avait fait le coup, on demandait des photos des Bleus Poudre. Il a donné plus de 30 entrevues. » — Une citation de Martine Biron

En Grande-Bretagne, la nouvelle fait la une de tous les quotidiens. Alors que CNN lui consacre aussi un reportage, l’affaire est qualifiée de scandale par la chaîne RFO.

« On ne s’attendait pas à autant de réactions, on en a eu plus qu’avec le pape. » — Une citation de Pierre Brassard

Parce que l’humoriste n’en était pas à son premier piège : il avait aussi sévi auprès du pape Jean-Paul II en imitant la voix du premier ministre Jean Chrétien.

Un classique d’Anne Hébert rejeté par sept éditeurs québécois

Le 4 janvier 1998 dans le cahier « Livres » du journal La Presse, le journaliste Achmy Halley publie un reportage sur un canular qu’il avait lui-même orchestré. L’animatrice Christiane Charette le reçoit à son émission le 10 février 1998 pour en discuter.

Christiane Charrette en direct, 10 février 1998

Le journaliste envoie un manuscrit à 12 éditeurs québécois. Le manuscrit est celui des Chambres de bois, un classique de l’écrivaine Anne Hébert publié initialement en 1958 et plusieurs fois réédité depuis.

Achmy Halley retape entièrement le roman et change le nom de l’auteur pour celui d’Yves Tessier ainsi que le nom des personnages. Aucun éditeur n’a reconnu le livre et tous l’ont rejeté.

Sept éditeurs ont refusé le manuscrit et les cinq autres ne lui ont tout simplement jamais répondu.

« L’intérêt à travers ce canular était de voir le cheminement d’un manuscrit. » — Une citation de Achmy Halley

Certains éditeurs n’ont pas apprécié la manœuvre et ont même demandé que son reportage ne soit pas publié dans le quotidien La Presse.

La Flandre proclame faussement son indépendance à une heure de grande écoute

« De nombreux Belges ont cru que leur pays venait littéralement de s’écrouler hier soir. » — Une citation de Bernard Derome

Le 14 décembre 2006 au Téléjournal, le journaliste Luc Chartrand présente un reportage sur un canular médiatique belge.

La veille, la télévision d’état, la RTBF, annonçait sur ses ondes que la Flandre venait de proclamer unilatéralement son indépendance. Or, la nouvelle n’était en réalité que fiction, mais plus de 80 % des auditeurs y ont cru.

Téléjournal, 14 décembre 2006

La manchette crée une véritable commotion. Certains Belges vont jusqu’à manifester dans la rue pour défendre l’unité de la Belgique.

Dépêché à Bruxelles, Luc Chartrand mentionne à la fin de son reportage que la RTBF sera probablement hantée par ce choix journalistique dont elle n’avait pas mesuré toutes les conséquences.