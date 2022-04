Presque deux fois plus de neige transportée par les camions de Saguenay qu’à l’habitude

La Ville de Saguenay déplace environ 1 million de mètres cubes de neige par année et elle en a déplacé environ 1,8 million cette année , a chiffré Dominic Arseneau, conseiller en relations médias et numériques à la Ville de Saguenay.

Les chutes de neige abondantes des dernières semaines ont par le fait même provoqué des dépassements de coûts dans le budget du déneigement.

Sur un budget annuel de 15 M$, près de 13,5 M$ ont déjà été dépensés, soit 1,5 M$ de plus que prévu.

Le conseiller municipal et président de la Commission des travaux publics de Saguenay, Jimmy Bouchard, affirme que Saguenay a reçu environ 420 cm de neige depuis le début de l'hiver, alors que normalement elle en reçoit en moyenne 230 cm.

Selon lui, il faudra attendre la fin de l'année, avec les précipitations qui seront enregistrées cet automne, pour avoir une idée plus précise de ce poste budgétaire. Il rappelle aussi que la Ville dispose d'une réserve de près de 2 M$ pour faire face aux imprévus. C'est l'enlèvement de la neige dans les rues qui explique essentiellement cette hausse des coûts.

Les entreprises touchées

Pour les entreprises de déneigement privées, la pluie qui tombait jeudi était la bienvenue, parce que l'hiver a également été très occupé dans leur cas.

La marge de profit de ces entreprises sera pratiquement inexistante. Beaucoup d’entre elles ont prévu augmenter leurs tarifs l'an prochain d'au moins 10 %, mais la hausse pourrait aller jusqu'à 30 % dans certains cas.

Normalement, une saison, on va dire régulière, normale, on budgète environ une quarantaine de sorties complètes; ce qu’on entend par là, c’est que tous les opérateurs déneigent en même temps. Cette année, on est quand même à 50 sorties complètes; et les petites sorties, c’est pratiquement tous les jours. C’est une augmentation de coûts généralisée à partir du salaire à aller jusqu’au carburant , a expliqué Nathalie Tanguay, contrôleuse financière chez Déneigement Robin Morin.

