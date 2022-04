Arrêts brusques des télécabines : le Mont-Sainte-Anne poursuit Hydro-Québec

Poursuivi par des skieurs ébranlés, le Mont-Sainte-Anne (MSA) poursuit à son tour Hydro-Québec et cinq entreprises en lien avec les arrêts brusques de ses télécabines, à l'hiver 2020.

On fait aussi de l’information en format collation.

La station de ski réclame 14,5 millions de dollars à Hydro et à des compagnies chargées de voir au bon fonctionnement de la remontée mécanique appelée L'étoile filante .

Dans une requête déposée à la Cour supérieure, Mont-Sainte-Anne MSA allègue une chute de ses revenus notamment en raison d'une perte de confiance du public dans ses installations .

Le 21 février 2020, un premier arrêt soudain a envoyé 21 personnes à l'hôpital, les vitres de certaines télécabines volant en éclat lors du vacillement des installations.

Le 21 février, sous la violence de la secousse, cette télécabine a percuté un pylône à un point tel que les fenêtres ont éclaté. Sans le secours des autres passagers à bord, un skieur serait tombé de plusieurs mètres et se serait écrasé sur la piste. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Après la remise en service, quelques semaines plus tard, un second arrêt brusque survient, le 11 mars. Là encore, des skieurs sont ébranlés, et l'un d'eux doit être conduit au centre hospitalier.

Mont-Sainte-Anne MSA explique ces incidents par des creux de tension sur le réseau d'Hydro-Québec.

« Mont-Sainte-Anne MSA a été victime du manque de fiabilité de la fourniture d'électricité par Hydro-Québec. » — Une citation de Extrait de la requête déposée par Station Mont-Sainte-Anne

Ces creux de tension importants et soudains auraient provoqué une chaîne d'événements menant aux arrêts brusques des télécabines , peut-on lire dans la requête.

Un ruban de sécurité a été installé pour bloquer l'accès aux télécabines (archives). Photo : Radio-Canada

Après le premier incident, l'entreprise Doppelmayr Canada devait en trouver la cause et s'assurer que la remontée mécanique était sécuritaire avant de la remettre en service.

La poursuite vise également Doppelmayr qui a fabriqué, installé et entretenu les télécabines de même que quatre autres entreprises qui ont travaillé sur les installations.

Selon la poursuite déposée par Mont-Sainte-Anne MSA , Doppelmayr a recommandé l'installation d'un « relai de surveillance de la tension au niveau des connecteurs principaux », après l'incident du 21 février.

Remontée sécuritaire

La compagnie aurait, selon les allégations de Mont-Sainte-Anne MSA , avisé la Régie du bâtiment que la remontée mécanique était sécuritaire, à la suite de ces modifications.

Or, le 11 mars 2020, en après-midi, un nouveau creux de tension aurait entraîné un nouvel arrêt brusque.

« Il appert que la solution proposée par Doppelmayr n'avait pas réussi à prévenir l'effet de tels creux de tension sur la remontée mécanique "L'étoile filante". » — Une citation de Extrait de la requête déposée par Station Mont-Sainte-Anne

Il aura fallu des mois à la station de ski pour identifier les problèmes et les régler.

Mont-Sainte-Anne MSA réclame 6 millions de dollars pour des pertes de revenus et atteinte à sa réputation. Ce montant représente la différence entre ses revenus bruts de l'année suivant les incidents et l'année précédente.

L'entreprise réclame aussi les coûts des travaux à la suite des incidents et les frais de remplacement des cabines pour le total de 14,5 millions $.

Les allégations de la requête déposée par le Mont-Sainte-Anne MSA n'ont pas encore été prouvées à la Cour. Hydro-Québec est les cinq compagnies visées ont mandaté des avocats pour les contester.

Action collective

À la suite des événements de l'hiver 2020, des skieurs ont intenté des actions collectives contre le Mont-Sainte-Anne.

Selon l'avocat qui représente les clients, le Mont-Sainte-Anne MSA admet avec sa poursuite que certains paramètres ou réglages étaient inappropriés, et qu'il pouvait y avoir des risques et périls pour la sécurité des usagers , a indiqué Me Jean-Sébastien D’Amours.

Me Jean-Sébastien D'amours, avocat responsable du recours collectif contre la station Mont Saint-Anne. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Les actions collectives continuent de cheminer, mais un procès n'est pas attendu avant l'année prochaine.

Le Mont Sainte-Anne a appelé en garantie Hydro-Québec et les autres entreprises qu'il poursuit maintenant, afin qu'ils paient les dommages en cas de condamnation dans l'action collective.