Al Cresswell, l’animateur radio en symbiose avec ses auditeurs

Alors qu’il est encore enfant à Sudbury, Alain était intrigué par la voix qui sortait de la petite boîte.

D’aussi loin que sa mémoire lui permette de remonter, la radio a été son rêve. Je l'avais dit à mon père, que je voulais faire ça.

C’est à Espanola, au micro d’une petite radio locale, qu’Al Cresswell lance ses premiers jingles en 1979. Il n’avait que 16 ans.

Plus de 40 ans après ses débuts, il tient la barre de l’émission matinale à CFNO à Marathon. Depuis 18 ans, il est l’animateur, le lecteur de nouvelles et assure la direction des sports de CFNO.

Sa bonne humeur se fait entendre de White River, à Nipigon, en passant par Greenstone.

Ce n’est pas rien qu’il se trouve à Marathon. Sa description de tâche est si essoufflante que tel un marathonien, il redouble d'efforts et de rigueur pour accomplir son travail.

Alain aime animer et participer à toutes sortes d'activités communautaires à cette course intitulée Colour Me Rad. Photo : Facebook: Mia Laframboise

Je termine avec les actualités à midi. Je fais une sieste d’une heure et demie. Après le souper, j’ai 10 conseils municipaux. Le maire de chaque municipalité m’appelle vers 20 h 30 pour me faire un résumé. Je vais me coucher juste après 21 heures et à minuit je commence à travailler.

Afin de divertir la communauté dans l'animation de la matinale, Al Creswell doit la comprendre.

On dirait qu'il prend ses vacances pour venir se promener dans notre coin , raconte le maire de Greenstone, Rénald Beaulieu.

Greenstone, Nipigon, Terrace Bay, Manitouwadge, je visite chaque endroit. Ça commence à la fête de la Reine et chaque fin de semaine, j’ai un autre endroit. Winnie l’ourson à White River, le Summerfest à Longlac : que ce soit un festival ou animer un souper pour la ville , dit l'animateur bien branché sur sa communauté.

La vedette au grand cœur

Parmi les 40 000 auditeurs qui écoutent Alain quotidiennement, Rénald Beaulieu lui voue une profonde admiration.

C’est grâce à lui que la région de Greenstone est reconnue. Al Cresswell est le seul qui est régulièrement à toutes les assemblées municipales. N’importe quel évènement, n’importe quel développement, il prend le temps de m’appeler qu’il soit 9 heures le soir ou 6 heures du matin et on fait des entrevues ensemble.

Alain nous disait en entrevue qu’il connaissait par cœur le numéro de chacun des maires des 10 municipalités qu’il couvre. Il en est venu à créer des liens chers avec chacun d'entre eux et les membres de leur famille.

Al Cresswell agit comme maître de cérémonie au Thunder Bay Blues Festival. Photo : Facebook: The Walleye - Thunder Bay's Arts & Culture Magazine

Quand il m’appelle, des fois, j’ai mes enfants avec moi. Al peut parler avec n’importe quel de mes enfants. En fin de semaine, il m’a envoyé une photo, un de mes garçons était dans un tournoi de hockey à Marathon. Il a le tour d’attirer les choses , assure le maire Rénald Beaulieu, rejoint par téléphone à Greenstone.

Le constat est le même dans la ville voisine de Longlac. Victor Loiselle est l’un des résidents et le décrit comme une vedette proche de son monde.

Al est toujours de bonne humeur, il est bon avec les enfants. Al est comme une vedette. Quand on a des activités à Longlac, tout le monde est super content de le rencontrer .

Le principal intéressé ne compte pas éteindre son micro de sitôt.