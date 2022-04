Carrefour giratoire à Sullivan : les principaux travaux prévus pour 2023

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) veut ajouter une 2e voie au carrefour giratoire et à toutes ses approches, afin d’y rendre la circulation plus fluide.

Le chantier s’effectuera en deux phases. Des travaux préparatoires prévus cet été permettront de prendre les dispositions pour l’important chantier l’an prochain.

On va démolir les bordures à l’approche Nord et la bretelle Nord-Ouest pour installer un chemin de déviation, précise Nathalie Girard, porte-parole du MTQ. On va aussi agrandir la plateforme de la chaussée pour permettre la déviation de la circulation. Tout va demeurer accessible pendant les travaux préparatoires et c’est prévu pour une durée de quatre à cinq semaines.

Nathalie Girard est porte-parole du ministère des Transports du Québec. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Le casse-tête risque d’être beaucoup plus grand en 2023, avec un chantier qui s’étendra de 18 à 20 semaines. La branche sud, qui est la plus sollicitée, sera d’ailleurs fermée pendant trois mois.

Ça sera nécessaire pour assurer la sécurité de tous et permettre de réduire de quatre semaines la durée des travaux, ajoute la porte-parole. Il y aura des détours par les carrefours de la 3e Avenue et du chemin de l’Hydro, ce qui va représenter une distance d’environ 6 kilomètres. On va tout mettre en œuvre pour limiter l’impact des travaux et assurer la fluidité.

Le MTQ indique que près de 21 000 véhicules empruntent cette intersection tous les jours, y compris 7 % de véhicules lourds.