COVID-19 : le nombre d’hospitalisations passe à 23

Selon le dernier bilan de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), cinq personnes de plus que la veille sont à l’hôpital avec un test positif à la COVID-19.

Trois malades sont aux soins intensifs. Cette semaine, le CISSS de la Gaspésie a dû rappeler du personnel en isolement pour éviter les ruptures de service.

Le directeur de santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger, qualifie la situation de préoccupante. On sait, dit-il, qu’on a énormément d'infections, mais jusqu’ici on avait relativement peu d’hospitalisations. Alors de voir le nombre d’hospitalisations grimper comme ça, ça commence à nous préoccuper un peu plus.

Le médecin recommande la prudence et le respect des mesures de base comme la distanciation, le lavage des mains et le port du masque.

Le nombre de cas actifs détectés avec des tests PCR est maintenant de 915 pour la région. Le taux de positivité, soit le pourcentage de personnes déclarées positives après avoir subi un test PCR était, jeudi, de 20,1 %. C’est un peu plus bas que le pic de 25,6 % enregistré durant le dernier week-end.

Pas d'hospitalisation aux Îles-de-la-Madeleine pour le moment

Lors d’une mêlée de presse jeudi à l’Assemblée nationale, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a demandé au gouvernement d’améliorer le système de dépistage pour avoir une meilleure idée du nombre de cas réels. Un tel système, indique le député, permettrait d’évaluer l’ampleur de la vague.

Le député observe qu’aux Îles-de-la-Madeleine, il n’y a pas d’hospitalisation, même si le nombre de cas est de 1575,9 pour 100 000 habitants, un des taux les plus élevés de la province.

La situation est toutefois difficile dans les établissements de santé de l'archipel en raison des nombreuses absences dues à la contamination.

Mercredi, l’Institut national de santé publique du Québec a confirmé officiellement que la province était entrée dans la sixième vague de COVID-19. Les experts prévoient une augmentation des cas, mais des hospitalisations en nombre moins important que durant la période des fêtes.

Avec les information de Camille Lacroix