L’organisme Prairie Run Crew cherche à briser des barrières dans le milieu sportif

À Saskatoon, l’organisme à but non lucratif Prairie Run Crew s’est fixé comme objectif de répondre à l’appel à l’action 89 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

Pour le cofondateur de cet organisme, Tarrant Cross Child, le programme qu’il a mis sur pied vise à rendre l’athlétisme plus accessible aux jeunes Autochtones.

Ce dernier utilise ses partenariats avec des compagnies de chaussures, comme New Balance Canada et The Brainsport, afin de rendre les chaussures de course plus accessibles aux jeunes.

Tarrant Cross Child est d’avis que, une fois que ces jeunes ont accès à ces chaussures de course, ils seront plus motivés à commencer à courir et à adopter un meilleur style de vie.

« Ils commencent à avoir une meilleure santé physique et mentale. Ils se sentent bien dans leur peau et ont plus confiance en eux-mêmes. » — Une citation de Tarrant Cross Child, cofondateur de Prairie Run Crew

La course à pied : un terrain familier

Tarrant Cross Child, membre de la Première Nation Kainai, en Alberta, est un amoureux de la course à pied.

Après avoir remporté le marathon de la Saskatchewan en 1998, il a cessé de courir pendant plusieurs années en raison de problèmes de dépendance.

Tarrant Cross Child a recommencé à courir en 2014, après une tentative de suicide, affirmant que la course à pied lui a donné de l’espoir et l’a aidé mentalement.

Il veut à présent faire parvenir ce message d’espoir aux plus jeunes de la communauté.

Avec les informations de Kelly Provost et Richard Agecoutay