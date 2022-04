Montréal annonce plus de 7 millions de dollars pour lutter contre la violence armée

Au terme d'un forum montréalais sur la lutte contre la violence armée, la mairesse Valérie Plante et le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, annoncent des investissements de plus de 7 millions de dollars pour freiner ce problème de société.

Pour l'administration municipale de Montréal, il s'agit d'un premier geste au terme de trois jours de consultations, répartis en février et en mars, visant à enrayer plus efficacement la violence armée.

Ainsi, 2 millions seront consacrés au cours des deux prochaines années à un fonds spécial destiné à la jeunesse pour soutenir des projets communautaires proposés par des jeunes.

On cite en exemple des activités sociales, sportives et culturelles dans des quartiers où les organismes communautaires ont trop souvent décrié l'absence de possibilités pour la jeunesse montréalaise.

Montréal prévoit également consacrer 5 millions de son budget participatif, dès 2023, à l'ajout d'infrastructures telles que des plateaux sportifs, des pistes à rouleaux (communément appelées pump tracks, soit un parcours fermé destiné entre autres aux vélos BMX, NDLR), ainsi que des projets de ruelle verte ou d'agriculture urbaine.

Finalement, 400 000 $ seront dépensés pour mettre en service une ligne téléphonique d'accompagnement pour les familles. Les parents qui voudront de l'aide afin de prévenir la violence lorsqu'ils sentent que leurs jeunes prennent la direction de la criminalité seront outillés et accompagnés par des professionnels.

Entrevue avec la mairesse Valérie Plante

Améliorer la qualité de vie des jeunes

Au-delà de la réponse immédiate aux événements violents, il faut se pencher sur les conditions qui améliorent la qualité de vie et le parcours des jeunes, et qui peuvent les maintenir loin de la criminalité et des armes. Pour ça, il faut les écouter et les impliquer, comme nous l’avons fait aujourd’hui , a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Le Service de police de la Ville de Montréal a toujours affirmé que la solution à la violence armée était une question de société, qui ne concernait pas seulement la police. Il fallait donc une stratégie réunissant les acteurs de plusieurs milieux montréalais pour freiner ce fléau, soutient-on.

La culture de banalisation de la violence chez nos jeunes revêt une complexité qui exige des interventions concertées et multidisciplinaires. Ce forum constituait une occasion de mettre à profit l’expertise du SPVM et de ses partenaires engagés dans la lutte contre cette problématique. Ensemble, nous partageons la responsabilité de miser sur notre capacité à trouver des solutions concrètes , a renchéri Sylvain Caron, le numéro un de la police de Montréal.

Au cours des prochaines semaines, d’autres pistes d’action seront étudiées avec le SPVM en vue d’élaborer une deuxième série d’engagements.

On promet qu'un comité s'occupera du suivi des engagements annoncés et devra mesurer les répercussions de chaque action.

Finalement, la Ville de Montréal souhaite tenir un deuxième forum, en 2023, afin de consolider le travail entre différents partenaires à Montréal, engagés dans la lutte contre la violence armée.

Pas assez sérieux, selon Ensemble Montréal

Même s’il se dit satisfait de la création d’une ligne d’accompagnement téléphonique, le porte-parole de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, Abdelhaq Sari, estime que les engagements de l’administration Plante manquent malheureusement de sérieux .

Il est ironique de voir la mairesse piger dans le budget participatif de la Ville de Montréal en pensant que c’est avec des projets de ruelles vertes qu’on va enrayer la violence armée. En décembre dernier, nous lui avions proposé d’allouer plutôt une somme de ce budget participatif pour la réalisation du projet de centre sportif à Montréal-Nord. Cette solution, beaucoup plus concrète et attendue par les organismes et les citoyens, nous a été refusée , ajoute le conseiller de la Ville d’Ensemble Montréal dans l’arrondissement de Montéal-Nord.