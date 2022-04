Ghislain Harvey dépose sa candidature comme conseiller à La Baie

L'ex-président-directeur général de Promotion Saguenay a déposé jeudi matin sa candidature en vue de devenir conseiller municipal dans le district 14 à La Baie.

L'ancien chef de cabinet du maire Jean Tremblay estime que ses connaissances des affaires municipales peuvent faire avancer la Ville de Saguenay.

Il se présente à titre de candidat indépendant. Ghislain Harvey avait appuyé la mairesse Julie Dufour lors de la dernière campagne électorale, mais il ne s'attend pas à ce qu'elle lui rende la pareille.

Je ne pense pas que ce soit une bonne affaire que la mairesse [s’implique] et je ne pense pas qu’elle le fasse non plus. Non, parce qu’il y a toujours la cohésion du conseil municipal après. N’oublions pas que nous serons peut-être quatre ou cinq candidats. Je veux qu’elle demeure neutre. Je veux être libre. Je veux arriver au conseil pas de dette envers personne , dit celui qui a été député libéral de Dubuc de 1973 à 1976.

Ghislain Harvey fera la lutte à Francyne T. Gobeil qui lui avait succédé comme chef de cabinet à la fin de 2013, alors qu'il n'avait que conservé son poste à Promotion Saguenay.

Christian Joncas candidat

Citoyen engagé dans la vie municipale de longue date, Christian Joncas sera aussi candidat, de même que l’ex-policier Jean Tremblay et Éden Tremblay qui portera les couleurs d’Unissons Saguenay.

Christian Joncas a déposé son bulletin de candidature mardi.

Pour moi, la priorité, c’est de m’occuper des citoyens du district 14 à Bagotville, à savoir m’occuper du déneigement, m’occuper des aqueducs, des nids-de-poule et des trottoirs. Moi, ma priorité, c’est ça. Ville de Saguenay, je pense que présentement, je ne peux pas vous dire ce qui est prioritaire à Saguenay, je ne suis pas encore dans les dossiers , a-t-il indiqué, en entrevue.

L’élection partielle aura lieu le 8 mai.

Avec les informations de Michel Gaudreau