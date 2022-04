Les Alouettes de Montréal confirment la tenue de leur camp d’entraînement à Trois-Rivières

On fait aussi de l’information en format collation.

Le président de l’équipe, Mario Cecchini, en a fait l’annonce en présence de quelques joueurs et membre du personnel dont l’ancien quart-arrière Anthony Calvillo, qui fait désormais partie du personnel d’entraîneurs.

« La riche histoire du football dans la région a aussi pesé dans les raisons de s’installer en Mauricie pour un moment aussi important dans une saison. » — Une citation de Mario Cecchini, président des Alouettes de Montréal

Ce n'est pas la première fois que l'équipe tient son camp d'entraînement à l'extérieur de Montréal. Par le passé, elle s'est rendue au Collège militaire royal de St-Jean ainsi qu'à l'Université Bishop's, de Lennoxville. Son dernier périple à l'extérieur de ses installations remontait toutefois à cinq ans déjà.

Les Alouettes de Montréal tiendront leur camp d'entraînement 2022 à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Le directeur général Danny Maciocia a ajouté qu’il était convaincu que les installations trifluviennes et la proximité des amateurs de la cité de Laviolette vont nous permettre de vivre un très bon camp qui jettera les bases à une très bonne saison.

Pour le maire Jean Lamarche, cette annonce prouve à nouveau que Trois-Rivières est définitivement reconnue comme ville de sport . Le déploiement de notre stratégie en tourisme sportif et nos importants investissements dans des infrastructures de calibre professionnel au cours des dernières années nous ont donné les moyens de voir grand. Il s’agit pour nous d’une belle opportunité.

Les hommes de Khari Jones fouleront le terrain des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, mais pourra s’entraîner au besoin à l’intérieur, au Complexe sportif Alphonse-Desjardins, en cas de mauvaise température.

Khari Jones Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

C’est non seulement une source d’inspiration pour nos étudiantes et nos étudiants athlètes, mais c’est aussi extrêmement significatif pour nos Diablos, pour qui le football représente une longue histoire d’amour et de traditions , a ajouté le directeur général de l’institution, Louis Gendron.

Les chauffeurs de la Société de transport de Trois-Rivières assureront les déplacements de l’équipe qui logera dans les résidences du campus de l’Université de Québec à Trois-Rivières durant ces trois semaines.

Tous les entraînements seront ouverts gratuitement au public. L'équipe disputera toutefois des matchs préparatoires contre le Rouge et Noir d'Ottawa, au stade Percival-Molson, et contre les Tiger-Cats de Hamilton, au Tim Hortons Field.

L’équipe s’envolera pour ce second match depuis l’aéroport de Trois-Rivières.

Les Alouettes amorceront leur saison régulière le 9 juin, à Calgary. Le premier match à domicile sera disputé le 23 juin, alors que les Roughriders de la Saskatchewan seront les visiteurs.

Les Alouettes ont terminé la saison 2021 avec une fiche de 7-7, au troisième rang dans l'Est. Ils ont été éliminés en demi-finale de l'Est, par les Tiger-Cats d'Hamilton.

Avec les informations de Jonathan Roberge et de La Presse canadienne