Pascan réduira le nombre de vols dans l’Est-du-Québec cet été

En plein cœur de l’été, de juin à octobre, le nombre de vols directs aller-retour hebdomadaires entre Bonaventure et les Îles-de-la-Madeleine passera de six à quatre, confirme l’entreprise. Ceux-ci seront effectués le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche.

Pascan procède actuellement à une réorganisation de son horaire de vols dans l’Est-du-Québec afin de s’adapter au contexte de la rareté de main-d’œuvre. On ignore pour l'instant quelles autres liaisons seront touchées. Son copropriétaire Yani Gagnon affirme que la compagnie a perdu près du tiers de ses 60 pilotes depuis le début de l'année.

De nombreux pilotes qui effectuent des voyages sur les liaisons régionales sont recrutés par de grands transporteurs internationaux (archives). Photo : CBC News / Kyle Bakx

C’est vraiment criant comme problème. Les petits transporteurs comme Pascan Aviation ont des pilotes dans la ligne de mire des gros transporteurs, que ce soit Air Canada, Transat, WestJet, Sunwing. Ils viennent piger dans notre base de pilotes , déplore Yani Gagnon.

« Pas de pilote, pas d'avion. » — Une citation de Yani Gagnon, copropriétaire de Pascan

Pour réussir à répondre aux besoins durant la saison touristique estivale, les liaisons prisées par les touristes seront cependant maintenues, voire même bonifiées, par exemple entre Montréal ou Québec et les Îles-de-la-Madeleine, explique le copropriétaire.

Pendant ce temps, certaines liaisons régionales dans l’Est-du-Québec, moins populaires, verront leur fréquence réduite. Yani Gagnon explique cela en raison de l'achalandage. Il précise que seulement 25 % des passagers quittent Bonaventure pour s’envoler vers les Îles-de-la-Madeleine durant l’été. En revanche, 75 % des passagers de Bonaventure partent en direction de Montréal ou de Québec, dit-il.

Il ajoute qu’un vol entre Bonaventure et les Îles compte en moyenne entre 2,5 et 3,5 passagers en saison estivale. On essaie de concentrer là où il va y avoir plus de volume , commente-t-il.

Lacunes dans l’offre de services

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, se désole de la situation. La desserte aérienne régionale déjà fragile se détériore davantage, constate-t-il. C’est quand même difficile, le transport aérien, actuellement et le transport régional, encore plus. Mais ce que je trouve déplorable dans tout ça, c’est que la Baie-des-Chaleurs est toujours affectée par ces diminutions de services , déplore-t-il.

Il refuse toutefois de blâmer Pascan dans le contexte actuel. Très souvent, ce que les compagnies aériennes cherchent à faire, c’est d’apporter du monde des grands centres vers les régions et non l’inverse , mentionne M. Audet.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet (archives) Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Le maire de Bonaventure estime qu’il serait temps de réunir les élus régionaux pour faire le point sur la desserte aérienne régionale afin d’assurer une offre de service pérenne auprès de la population.

Pour sa part, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, comprend la décision de la compagnie aérienne Pascan qui compte réduire les services de certaines liaisons peu achalandées durant la saison estivale.

Toutefois, ce dernier s’inquiète des effets de la compétition entre les petits et gros transporteurs à plus long terme. C’est quoi, la piste de solution pour l’avenir de la desserte et de l’expansion des services qu’on souhaiterait avoir si on veut augmenter le volume? , se demande M. Arseneau.

« On ne peut pas jeter la pierre au transporteur qui a tenu le fort dans les deux dernières années. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

L’horaire de vols desservis par Pascan entre Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine demeure toutefois épargné pour l’instant. Des vols aller-retour sont offerts six jours par semaine.

Avec la collaboration d'Isabelle Larose