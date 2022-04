Vers un salaire minimum de 15 $ et plus au Québec, prédit le ministre Boulet

Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, pense que l’on se dirige vers un taux horaire minimum à 15 $ ou plus, l’an prochain, au Québec.

« Si le salaire horaire moyen monte comme c’est anticipé, on va atteindre le 15 $ vraisemblablement. On est enclins à aller vers ça et peut-être au-delà. » — Une citation de Jean Boulet, ministre du Travail et de l’Emploi

Abordé jeudi par les journalistes dans les couloirs de l’Assemblée nationale, M. Boulet a précisé qu'il avait l’impression que le salaire horaire moyen va connaître une augmentation importante cette année, et si ça dépasse 30 $, on ira à 15 $ et peut-être au-delà […] Je ne suis pas fermé [à cette augmentation] dépendamment de la conjoncture politique .

Jean Boulet, ministre québécois du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

M. Boulet a expliqué que le salaire minimum était déterminé en fonction du salaire horaire moyen.

Il représente 50 % du salaire horaire moyen. Une augmentation, a-t-il dit, qui tenait compte du coût de la vie de l’année dernière et c’est 5,6 % d’augmentation.

Il y a un équilibre entre l’accroissement du pouvoir d’achat des salariés à faible revenu et la capacité de payer des PME qui ont été très affectées par la pandémie , a ajouté le ministre.

Le 14 janvier dernier, M. Boulet a annoncé que le salaire minimum au Québec allait passer de 13,50 $ à 14,25 $ l'heure, une hausse de 0,75 $, à compter du 1er mai.

La hausse concerne quelque 301 000 travailleurs.