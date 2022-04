Les cas de COVID-19 diminuent au Manitoba, une semaine après la fin des restrictions

Le rapport hebdomadaire couvrant la semaine du 20 au 26 mars fait état de 979 nouveaux cas de COVID-19, de 111 admissions à l’hôpital et de 8 décès au Manitoba.

Ces données montrent une tendance à la baisse des cas de la maladie dans la province la semaine suivant la fin des restrictions, soit le 15 mars.

Cependant, la tendance pourrait déjà avoir évolué, d’autant plus que la période d’incubation de la maladie est d’environ 5 à 10 jours. Ces nouveaux cas potentiels ne seront pas recensés avant le prochain rapport hebdomadaire provincial, qui sera publié le jeudi 7 avril.

Toutefois, pour la semaine du 20 au 26 mars, la province précise que le volume des tests de laboratoire a diminué, atteignant une moyenne de 982 tests par jour, contre 1023 la semaine précédente.

Depuis le 20 mars, 18 centres de dépistage ont fermé leurs portes dans la province.

Le taux de positivité des tests de laboratoire est de 13,9 %, une diminution de 14,5 % par rapport à la semaine précédente.

Une sixième vague menace le Canada

Comme l’Europe, le Canada est sur le point de basculer vers une sixième vague, selon de nombreux experts.

Augmentation des cas ces deux dernières semaines Royaume-Uni : 69 %

Italie : 67 %

Finlande : 60 %

Grèce : 41 %

C'est déjà le cas au Québec.

Depuis mercredi, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a confirmé officiellement que la province en est maintenant à sa sixième vague de COVID-19. On prévoit toutefois une augmentation des cas et des hospitalisations plus faible qu'à Noël.

Le Manitoba est pour l’instant épargné par cette nouvelle vague.

Selon la province, les données de surveillance des eaux usées pour la ville de Winnipeg indiquent une activité continue de la COVID-19, avec une tendance généralisée à la baisse.

Les données des eaux usées semblent indiquer, dans certains secteurs de Winnipeg, une augmentation, et dans d'autres, une baisse , précise la virologue Julie Lajoie.

Certains experts suggèrent de réinstaurer l'obligation de porter le masque au Manitoba, moins de deux semaines après sa levée.

On est entre deux eaux, mais, si l’on se fie aux autres provinces, on va augmenter , affirme Julie Lajoie, sur un ton pessimiste.

Selon la virologue, la recrudescence de COVID-19 au Manitoba a toujours suivi celle du Québec, avec deux à trois semaines de retard.

Beaucoup d’experts affirment que la distanciation physique et la prudence doivent rester de mise.

Les médecins de famille chargés d'informer les patients positifs

Par ailleurs, une note interne de Soins communs Manitoba envoyée mercredi indique que, à partir du 1er avril, la santé publique n'informera plus les personnes concernées qui ont eu un résultat positif à un test PCR. Cette tâche sera confiée aux médecins et aux infirmières de soins primaires qui commandent les tests pour leurs patients.

Par ailleurs, la note de Soins communs Manitoba, qui supervise la prestation des soins de santé dans l’ensemble de la province, indique également que tous les centres de dépistage provinciaux fermeront le 15 avril.

Ce changement intervient alors que le nombre de tests réalisés chaque jour dans ces centres de dépistage a chuté, pour atteindre environ 200 écouvillons par jour dans toute la province, précise la note.

Seuls les centres Ma Mawi Wi Chi Itata, du centre médical Dakota et du service au volant de la clinique des maladies mineures, tous situés à Winnipeg, resteront ouverts pendant un certain temps après la fermeture des autres centres.

Avec les informations recueillies par Julien Sahuquillo