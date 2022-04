On fait aussi de l’information en format collation.

L’une des nouveautés annoncées est l’ajout de l'étiquette hautement cité (Highly cited en anglais) sur les articles souvent nommés et repris par les différents médias. L’objectif de cet ajout est de permettre au public de facilement retrouver les informations de base d’une nouvelle, ainsi que le contexte originel de celle-ci.

La fonction permettra également aux internautes de retrouver des communiqués de presse, souvent à l’origine d‘articles journalistiques. La nouvelle fonction sera lancée sous peu aux États-Unis, avant d'être étendue à l’international d’ici quelques semaines. Cette mise à jour ne s’appliquera toutefois qu’aux moteurs de recherche configurés en anglais.

Une porte-parole de Google Canada assure toutefois que l'outil sera disponible dans toutes les langues d'ici quelques semaines .

Des suggestions pour les nouvelles en développement

Le géant du web a également annoncé une mise à jour de l’étiquette que l’on voit sur les nouvelles de dernière heure lancée en juin 2021. Désormais, le moteur de recherche suggérera aux internautes de vérifier la date de publication de l’article et d’effectuer une nouvelle recherche sur le sujet plus tard lorsque plus d'informations seront disponibles.

Ces suggestions, qui seront affichées en tête de la page de résultats, éviteront la résurgence d’un article publié avant une annonce officielle et rappelleront au public que certains détails ne sont pas encore connus puisque la nouvelle est récente.