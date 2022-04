Les cas de COVID-19 connaissent une hausse marquée à Ottawa et en Outaouais

Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 197 nouvelles infections dans les dernières 24 h. La dernière augmentation aussi importante en une seule journée remonte au 16 février.

La hausse des cas ne semble toutefois pas avoir d'impact sur les hospitalisations qui sont restées assez stables dans les dernières semaines. En effet, on ne compte que neuf personnes hospitalisées et aucune d'entre elles ne se trouve aux soins intensifs.

Les autorités de santé publique rapportent également un nouveau décès, ce qui porte à 763 le nombre de personnes décédées de la COVID-19 dans les deux dernières années.

Toujours selon Santé publique Ottawa SPO , il y aurait 1155 cas actifs au sein de la population. Depuis le début de la pandémie, 66 179 Ottaviens ont contracté le virus.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte, de son côté, huit hospitalisations. On ne compte cependant aucun patient aux soins intensifs. On compte toujours 215 décès dans l'est Ontario.

Dans l'ensemble de la province, la hausse des cas semble toutefois avoir des conséquences. On remarque d'ailleurs 29 hospitalisations et six décès de plus que la veille. Au total, 807 Ontariens sont hospitalisés en raison de la COVID-19.

En Outaouais, on constate également une augmentation marquée du nombre de nouveaux cas de COVID-19. Jeudi, on affiche 89 infections supplémentaires alors qu'on en comptait 76 la veille. C'est au-delà d'une douzaine de cas de plus.

Tout comme de l'autre côté de la rivière des Outaouais, la hausse des cas de coronavirus ne semble pas se refléter dans les hospitalisations pour le moment. Dans toute la région, seules sept personnes sont hospitalisées.

L'institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ne fait cependant état d'aucun décès supplémentaire.

Il y aurait près de 600 cas actifs dans la population, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ .

Depuis le printemps 2020, 36 484 personnes ont contracté le virus, dans la région et 293 en sont décédés.

Pour tout le Québec, on compte 3319 nouvelles infections, 12 décès supplémentaires et 38 hospitalisations de plus que la veille.