Chartwell va vendre 16 foyers de soins en Ontario

Les 16 foyers comptent collectivement 2418 lits.

Selon l’entreprise, les acheteurs, AgeCare Health Services inc., Axium Infrastructure inc. et ses affiliés, payeront 446,5 millions de dollars. Une fois la dette liée aux propriétés, les taxes et frais de clôture payés, Chartwell retirera de la vente 277 millions de dollars.

Son PDG Vlad Volodarski, la vente s’inscrit dans la volonté de la compagnie de se concentrer sur son secteur des maisons de retraite, qui est en croissance.

AgeCare va gérer les centres de soins de longue durée de même que six autres foyers présentement administrés par Chartwell. Cela inclut deux propriétés totalisant 258 places dont Chartwell demeurera propriétaire.

La transaction inclut un projet de centre de 224 lits à Ajax, en banlieue de Toronto. AgeCare va administrer le foyer de 100 places qui se trouve déjà sur la propriété et va acquérir le nouveau centre de soins de longue durée quand il sera fini de construire au troisième trimestre de 2023.

L’entente est conditionnelle à certaines approbations gouvernementales, ce qui pourrait prendre jusqu’à 12 mois, selon la compagnie.