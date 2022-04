Le quota de crabe augmente de 32 % à Terre-Neuve-et-Labrador

Sur le quai de Saint-Jean, Stephen Haley vérifie ses 1200 casiers, un grand sourire à la bouche.

Ça veut dire plus d’argent pour moi et pour l’équipage, mais aussi plus d’argent dépensé dans nos communautés , estime Stephen Haley.

Les pêcheurs à Terre-Neuve-et-Labrador s’attendaient déjà à une année record.

Un panel indépendant devrait établir le prix du crabe d’ici la fin de la semaine et les pêcheurs comme Glen Winslow espèrent obtenir un prix d'au moins 10 $ la livre.

Depuis le pont de son crabier, le capitaine rappelle qu’en raison de la guerre en Ukraine, les importations russes sont interdites, et que les quotas de crabe des neiges ont chuté, cette année, en Alaska.

« On est parmi les seuls pêcheurs de crabe des neiges sur la planète en ce moment. » — Une citation de Glen Winslow

Stephen Haley (à gauche) vérifie ses casiers de crabe. Il s'attend à une saison record en 2022. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les coûts d'exploitation explosent

Mais Glen Winslow souligne aussi l’explosion du prix du diesel dans les derniers mois, en ajoutant qu’il doit parcourir entre 100 et 270 km en bateau avant même de déposer ses casiers.

Évidemment, si on finit avec plus de prises, on gagne plus d’argent. C’est excellent pour l’équipage. Cependant, les coûts d’exploitation ont explosé cette année. Le prix du diesel a grimpé en flèche. Je vais devoir payer deux fois et demie plus cher pour mon diesel cette année , explique-t-il. C’est fou.

L’an dernier, quand le prix du crabe des neiges s’est élevé à 7,60 $ la livre, l’industrie a été évaluée à 612 millions de dollars. Le syndicat des pêcheurs, le FFAW-Unfior, et l'association provinciale des transformateurs ont indiqué à CBC que le secteur pourrait être évalué à près de 1 milliard de dollars en 2022.

Cette nouvelle sur les quotas est extraordinaire. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ne pêchent rien autre que le crabe , note Aaron Fereira, qui aidait à charger son bateau de casiers, jeudi matin.

Dans un communiqué, Pêches et Océans Canada explique que la gestion des dernières années et les conditions environnementales favorables ont permis au stock de crabe de se régénérer dans la plupart des zones de pêche. Le ministère s’attend à ce que l'amélioration du stock se poursuive à court terme.

Un prix d'ici vendredi?

Plusieurs centaines de pêcheurs ont manifesté lundi devant l’édifice de la Confédération, à Saint-Jean. Leur syndicat, le FFAW-Unifor, dénonce le processus inéquitable utilisé pour établir le prix des prises.

Le prix du crabe des neiges n'a pas encore été établi en raison d’un argument entre le syndicat et l’association provinciale des transformateurs, qui ne s’entendent pas sur la composition du comité responsable d’établir le prix.

Une audience du comité a eu lieu jeudi. Malgré la dispute, le syndicat croit qu’une décision devrait être prise d’ici vendredi.

La pêche au crabe des neiges ouvre au début d’avril et malgré l'absence d’un prix, certains pêcheurs prendront le large dès jeudi soir.

Les modifications pour chacune des zones de Terre-Neuve-et-Labrador : Division 3Ps - 7768 tonnes, une hausse de 54 %

Division 4R3Pn - 522 tonnes, soit une hausse à 49 %

Division 3LNO - 30 940 tonnes, une hausse de 23 %

Division 3K - 9 840 tonnes, une hausse de 32 %

Division 2J - 851 tonnes, une hausse de 28 %

Division 2H - 100 tonnes, aucune modification

Avec des informations de Todd O'Brien, de CBC