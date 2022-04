L’implantation d’un champ de tir est de nouveau envisagée dans la Baie-des-Chaleurs

Le projet, sur la table depuis 2008, devait à l’origine s’implanter à New Richmond. Il n'a toutefois jamais vu le jour, notamment en raison des objections qui ont été émises par les citoyens en raison de la proximité du site avec les habitations.

Pour le moment, les amateurs de chasse se pratiquent généralement dans des carrières et les lieux peu fréquentés.

Le maire de New Carlisle, David Thibault, estime toutefois que cela prend un site sécuritaire pour ce genre de pratique. C'est pourquoi il a interpellé le Club de tir de la Baie-des-Chaleurs afin de concrétiser le projet sur son territoire.

Il y a énormément de chasseurs de chevreuils dans la Baie-des-Chaleurs , explique David Thibault. L’ensemble de la population locale [...] vient se pratiquer pour la chasse dans des endroits non désignés et non sécuritaires , déplore-t-il.

Le site envisagé pour le futur champ de tir est au nord de la ville, en milieu forestier. Un endroit stratégique, afin qu'il ne génère pas de pollution sonore pour les habitants.

On se trouve être à six kilomètres de la dernière maison au nord de New Carlisle, et à sept kilomètres au sud de la dernière maison de Saint-Elzéar. C'est en plein milieu de la forêt, avec aucune résidence autour, je n’ai aucun permis de construction pour des chalets à l'intérieur de quatre kilomètres carrés, avec des armatures tout le tour du site , détaille le maire.

David Thibault souhaite offrir aux habitants de la Baie-des-Chaleurs un site pour mieux encadrer la pratique de la chasse (archives). Photo : Gracieuseté de David Thibault

De plus, les membres tireront à partir de l'intérieur du bâtiment. Donc ça va venir couper à peu près 80 % du son , assure l'élu.

Le champ de tir permettrait aussi d’accueillir des activités de formation et de pratique pour les membres, mais aussi de la formation pour les agents de la paix. Actuellement, les utilisateurs d’armes de pointe doivent se rendre jusqu’à Matane et Rimouski pour faire leur pratique annuelle.

Mieux se pratiquer pour réduire les blessures sur les animaux

Selon le secrétaire du Club de tir de la Baie-des-Chaleurs, Marius De Champlain, il est essentiel d'encadrer cette pratique. Un site comme celui-ci permettra en effet de réduire les blessures sur les animaux , estime-t-il.

Après plusieurs tentatives d'implantation à New Richmond, le projet de champ de tir au sud de la Gaspésie devrait voir le jour dans la municipalité de New Carlisle. Photo : Communiqué

Il considère que l'endroit serait particulièrement utile pour la clientèle qui commence les cours de maniement d’armes à feu dans le but d'aller à la chasse. Ils ont besoin d’endroits sécuritaires pour pratiquer, mais aussi pour diminuer les animaux blessés en forêt , dit Marius De Champlain.

Une section du champ de tir serait aussi dédiée aux amateurs d’arc et d’arbalète.

Avec les informations d’Isabelle Lévesque