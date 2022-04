La Mecque de l’argile pour les artistes céramistes

Entourée de créations terminées et d'idées abandonnées, Eva Tellier est bien loin de sa terre natale. Depuis deux mois, la Parisienne de 24 ans est en résidence au centre Medalta. Ce jour-là, elle applique de l'argile liquide pour dessiner sur du plâtre.

Ensuite, je vais les peindre, les mettre dans un four, les émailler, et ça fera des pièces [décoratives] pour les murs , explique-t-elle.

Une de ses dernières œuvres, faite entièrement de perles en argile, lui a demandé 70 heures de travail. Elle n'aurait peut-être pas pu faire ce travail sans ces conditions optimales à Medicine Hat.

Cette pièce en argile a nécessité 10 jours de travail. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

C'est difficile, financièrement, de trouver un endroit où tu peux faire des cuissons un peu expérimentales , explique Eva Tellier, qui a surtout eu l’habitude de travailler avec des fours électriques, à Montréal, où elle vit.

Créer en paix

Dans son studio de Medalta, elle a un espace à elle, une aubaine. À Montréal, Eva Tellier partage un studio avec sept autres personnes. Ici, je peux faire énormément de bazar sans avoir à ranger à la fin de la journée. Je gagne du temps.

Loin de ses proches, au milieu des Prairies, cette diplômée de l'Université Concordia, à Montréal, a plus de temps et d'espace pour créer et expérimenter des idées, quitte à les rater.

On se concentre plus sur le processus créatif que sur le résultat. Le pourcentage d'échecs avec la céramique est quand même assez haut au niveau des cuissons , avoue-t-elle.

En cette fin de mars, 11 artistes sont présents au centre Medalta. Ils viennent des quatre coins du Canada pour perfectionner leur art avec des équipements uniques.

On y trouve des fours pour faire des cuissons au sel et au soda ou une méthode traditionnelle japonaise datant du 16e siècle, appelée raku.

Le raku est un procédé de cuisson consistant à faire subir un choc thermique à une pièce en céramique. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les célèbres briques

​​Depuis 2009, près de 330 artistes sont passés par ici. Amy Duval, aujourd’hui coordonnatrice du programme des résidences, est venue pour la première fois à Medicine Hat en 2016 comme artiste résidente pour prendre des risques créatifs .

Ce lieu a la réputation d’être unique dans tout le Canada. C'est La Mecque de l'argile. L’histoire locale de la céramique est très riche dans la région , explique-t-elle.

D’ailleurs, Ottawa l’a désignée site historique en 2000. Le ministre fédéral des Travaux publics de l’époque, Scott Brison, lui avait rendu hommage lors d’une visite, en 2005, où il avait rappelé qu’au cours de la première moitié du 20e siècle Medicine Hat était au centre de l'industrie de l'argile de l'Ouest canadien .

L'industrie de l'argile à Medicine Hat a vu le jour dans les années 1880. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

L’argile extraite sur place permettait de produire des briques. Les fours fonctionnaient au gaz naturel, très présent localement. L’industrie a vite prospéré grâce à l'arrivée du Canadien Pacifique, en 1883.

Les briques de Medicine Hat étaient vendues dans tout l’ouest et même en Ontario. Elles avaient des couleurs uniques , raconte David Hughes, président de IXL Brick Factory, une entreprise en activité depuis 1912, mais qui a dû déménager à cause d’une inondation en 2010.

Aujourd’hui, l’industrie locale de l’argile n’est plus ce qu’elle était. Le matériau naturel utilisé à Medalta vient surtout de Saskatchewan. C’est de l’argile de super bonne qualité , assure Eva Tellier.

Stimulation entre artistes

Brianne Siu, quant à elle, vient de Vancouver pour se concentrer sur son travail pendant un an. Les endroits comme ça sont rares au Canada , explique-t-elle.

Mon studio, ici, est immense, et le système d'aération permet de travailler en toute sécurité sans respirer de la poussière d’argile. Je n'ai rien de tout ça à la maison , dit-elle.

Les artistes peuvent faire des résidences d'un à douze mois. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Tous au même endroit, ces jeunes céramistes peuvent aussi échanger des techniques. Nous organisons des séances d’échanges d’idées et de critiques constructives. Je ne me sentais pas à ma place comme artiste au départ, mais voir les autres travailler m’a redonné confiance , ajoute Brianne Siu.

La direction de Medalta estime que beaucoup de Canadiens se sont mis à la céramique pendant la pandémie. Les demandes d'inscription sont en hausse cette année.