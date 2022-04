2 corps retrouvés à l’intérieur d’une résidence à Lebel-sur-Quévillon

On fait aussi de l’information en format collation.

La SQ a peu de détails concernant l'événement pour le moment, mais confirme qu'une enquête du service des crimes contre la personne a été ouverte.

On tente de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant le décès de 2 personnes , affirme le porte-parole de la SQ Hugues Beaulieu.

Plusieurs policiers de la Sûreté du Québec sont présents sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Un périmètre de sécurité a été établi et un technicien en identité judiciaire va se rendre sur place pour analyser la scène.