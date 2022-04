Appel d’offres lancé pour construire 116 logements sociaux sur Galt Ouest

Le conseiller municipal du district du Lac-des-Nations et président de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, Raïs Kibonge, confirme que le lancement de l'appel d'offres a finalement eu lieu vendredi dernier.

L'appel d'offres avait été annulé l'automne dernier en raison de dépassements de coûts importants dans les soumissions reçues.

Le nouvel appel d'offres comprend toujours la construction de 116 logements, mais l'OMH a coupé essentiellement dans le stationnement pour économiser.

« L'emplacement est bien positionné par rapport aux épiceries, au parc et de la pharmacie. On s'est dit qu'en réduisant les stationnements de 50 % et en ajoutant le financement supplémentaire du gouvernement du Québec, on était capable de maintenir les 116 unités de logement. » — Une citation de Raïs Kibonge, conseiller municipal et président de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke

L'ouverture des soumissions se fera le 28 avril et les travaux devraient débuter en juin.

Les logements sociaux devraient être livrés à l'automne 2023, soit quelques mois plus tard que prévu. Le bâtiment comprendra essentiellement des logements 3 et demi et des 4 et demi.

On l'attend avec impatience et on sait qu'on devra en faire plus , souligne Raïs Kibonge qui rappelle que d'autres projets sont dans les cartons afin d'améliorer l'offre de logements sociaux à Sherbrooke.

Un groupe de travail d'urgence sur le logement à Sherbrooke se penche d'ailleurs sur la question du logement pour éviter ou diminuer la crise du 1er juillet vécue dans les dernières années.