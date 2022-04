Elliot Lake envisage d’installer des feux de circulation pour daltoniens

Le conseil municipal d’Elliot Lake, appuyé par son comité de l'accessibilité, fera pression auprès de la province, pour y installer des feux de circulation mieux adaptés aux personnes daltoniennes.

Plutôt que de n’être que ronds, les feux compteraient diverses formes (carré rouge, cercle vert), de sorte que ceux et celles qui confondent les couleurs puissent mieux différencier les signaux de signalisation.

Ça affecte un homme sur douze et un plus petit nombre de femmes en Ontario. C’est assez important et assez facile d’après nous de changer les directions pour changer les formes des lumières des feux de circulation, pour aider la population. Ça vaut la peine , affirme Daniel Gagnon, directeur municipal de la municipalité d'Elliot Lake.

La communauté d'Elliot Lake ne compte que 4 intersections avec des feux de circulation, comme celle-ci sur la route 108. Photo : Capture d'écran: Google Maps

Ces nouveaux feux de circulation sont cependant loin d’être installés aux quatre intersections que compte la ville, réputée pour son accueil des personnes retraitées.

Contacté par Radio-Canada, le ministère des Transports de l'Ontario se contente d'affirmer que le règlement 626 du Code de la route de l’Ontario stipule que les affichages principaux des feux de circulation doivent être disposés verticalement et dans un certain ordre en fonction des voies contrôlées et inclure des boules rouges, orange et vertes .

Dans ce même échange, le gouvernement ontarien précise mettre à jour ses normes liées aux signaux routiers.

On indique prévoir communiquer avec la Ville [d’Elliot Lake] pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de leur projet pilote proposé.

Certains remettent toutefois en question l'efficacité de ces feux de circulation de différentes formes, dont le professeur à l’école d’optométrie de l’Université de Montréal et expert en daltonisme Vasil Diaconu.

Ce n’est pas quelque chose qui règle le problème. La définition de la forme, à certaines distances, c’est très difficile à faire. Et dans des conditions de nuit ou de lumières de brouillard, ça peut créer des problèmes et même rendre ça un peu difficile pour les gens. S’ils s’habituent à la forme, que se passe-t-il si elle n’est plus là ?

Le professeur Diaconu ajoute que la neige pourrait aussi avoir comme impact de déformer l’allure du feu de circulation.

Sa solution: garder la forme ronde, mais ajouter, par exemple, un clignotant au feu rouge, comme on le voit à Montréal.

Cette lumière pourrait être mieux vue à distance par les personnes daltoniennes, précise l’expert.