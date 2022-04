Les travaux avancent enfin près du parc Lagimodière-Gaboury

Un feu de signalisation ferroviaire a été récemment installé à l’entrée du parc Lagimodière-Gaboury, au croisement des rues Thibault et Notre-Dame, à Saint-Boniface. Il s’agit du premier signe de l’avancement de travaux, annoncés il y a plus de deux ans, pour rendre le passage à niveau sécuritaire.

Depuis 2019, des barrières ont été installées et les personnes qui habitent dans le secteur et qui veulent rejoindre le parc doivent faire un détour et passer par le boulevard Provencher.

Même si aucun incident n’a été recensé à cet endroit, la réglementation de Transport Canada entourant les passages à niveau exigeait ces travaux.

J’ai vu qu'il ont monté les poteaux, ce qui est formidable. Il y a le parc de soccer juste de l’autre côté des rails et c'était gênant pour les gens de ne pas pouvoir traverser , explique Christiane Dugas, qui habite dans le quartier de Saint-Boniface.

Des négociations à l’origine du retard

Initialement, le chantier, qui a commencé avant le début de la pandémie, devait prendre un peu plus d’une année.

Selon le conseiller Mathieu Allard, ce sont des négociations entre la Ville de Winnipeg et le Canadien National, propriétaire du chemin de fer, qui sont à l’origine du retard.

J’ai hâte que les travaux soient faits. Je suis un peu frustré que ça ait pris tellement longtemps et je veux voir ce passage à niveau ouvert le plus tôt possible , dit-il.

En attendant, pour accéder au parc Lagimodière-Gaboury, il faut contourner la rue Thibault jusqu'au sentier pour piétons, rue Nadeau.

Diminution du bruit

Le bruit que font les trains gêne des habitants du secteur. Jocelyne Ricard, qui habite rue Notre-Dame, ne supporte plus les nuisances sonores.

La Winnipégoise, qui réside dans le quartier depuis 20 ans, souligne que ce problème ne date pas d’hier. Quand on a emménagé ici, on nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de trains. Maintenant, on a des trains 4 ou 5 fois par jour , souligne-t-elle.

« Il y’en a qui viennent sonner leurs sifflets juste à côté des maisons ici, ce n’est pas agréable du tout, vraiment. » — Une citation de Jocelyne Ricard

À terme, ces travaux diminueront également le bruit causé par les trains, car l'avertissement sonore serait assuré uniquement par le passage à niveau, sans que les trains soient obligés de se signaler.

« Les travaux du passage à niveau ont été entrepris dans le but de répondre à une réglementation sécuritaire. Le but est d’installer une barrière, une notification lumineuse et auditive. » — Une citation de Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface

Néanmoins, ces travaux pourraient prendre encore plusieurs mois avant d’être terminés.

Par ailleurs, d’autres chantiers semblables pourraient voir le jour dans la capitale manitobaine puisque, selon Mathieu Allard, il y a une centaine d’autres passages à niveau qui doivent être modifiés à Winnipeg.

