Contrat dans la LNH : une surprise et une victoire pour Joshua Roy

« C'est incroyable comme feeling » affirme d'entrée de jeu Joshua Roy lorsqu'on lui demande comment il se sent après avoir signé un contrat de trois ans avec le Canadien de Montréal. Pour lui, il s'agit autant d'une récompense que d'une revanche sur le destin.

On fait aussi de l’information en format collation.

L'ailier gauche souligne que la première chose qu'il a faite, en apprenant la nouvelle de son agent, a été de téléphoner à ses parents.

J'ai travaillé fort pour ça. C'est beaucoup d'efforts derrière ça , soutient-il. J'ai pensé à mes parents. J'ai deux frères plus vieux et ils ont mis beaucoup d'efforts pour nous. Je pensais à tous les efforts qu'ils ont faits, toutes les fins de semaine qu'ils nous ont suivis à l'aréna.

Montrer ce qu'il a dans le ventre

Cette nouvelle est arrivée un peu par surprise pour le joueur du Phoenix de Sherbrooke, qui ne s'attendait pas à recevoir une telle offre cette année. C'est un peu flatteur parce qu'il me reste encore une année (dans la Ligue de hockey junior majeur). Aussi le fait que j'ai été repêché en 5e ronde.

Ce repêchage a d'ailleurs laissé un goût amer au jeune joueur de 18 ans. L'entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien, croit toutefois que cela lui a mis le couteau entre les dents pour faire ses preuves.

Je pense que la journée qu'il a mis les pieds au Palais des sports, on a donné à Josh un plan et c'est lui qui a réalisé ce qu'il pouvait accomplir. Côté talent, il savait le potentiel qu'il avait. Et le travail qu'il a mis en arrière, il y a beaucoup de crédits qui lui reviennent , affirme de son côté l'entraîneur-chef du Phoenix Julien Stéphane Julien.

On l'a vu arrivé au camp d'entraînement en forme olympique. Il a eu un bon camp avec le Canadien. Je pense que sa performance au camp, cela l'a motivé encore plus. Cela lui a démontré qu'il avait le potentiel de jouer au haut niveau , ajoute-t-il.

Joshua Roy a égalé un record de concession le 26 mars en amassant son 92e point en saison. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Lyonnais

C'est ça que je voulais prouver, que j'aurais pu sortir avant , admet de son côté l'ailier.

« Je ne m'attendais pas à ce que [ce contrat me soit offert] aussi tôt. Mais c'est le fun de voir que le [Canadien] fait des moves pour montrer qu'il m'aime. » — Une citation de Joshua Roy

Toutefois, pas question pour le moment de laisser son contrat le distraire de son rôle qu'il a à jouer au sein du Phoenix de Sherbrooke. Il rappelle qu'il doit continuer de livrer la marchandise soir après soir, d'autant plus que l'équipe connaît une excellente année. Le joueur a d'ailleurs fracassé mercredi un record de concession quant au nombre de points amassés pendant une saison.

Ce contrat vient toutefois enlever une pression. Je peux me concentrer à 100 % sur le Phoenix pour les séries et la fin de saison.

L'entente rapportera 750 000 $ à Roy dans la Ligue nationale de hockey LNH en 2022-2023 et comporte une prime à la signature de 92 500 $. S'il poursuit sa carrière au niveau junior, il touchera 10 500 $. Le salaire de Roy pour les deux dernières saisons du pacte sera de 775 000 $ dans la Ligue nationale de hockey LNH , avec des primes de 92 500 $ (2023-24) et de 85 000 $ (2024-25), ou de 80 000 $ dans la Ligue américaine.

Âgé de 18 ans, Roy se trouve présentement en tête de liste, à égalité avec William Roy des Sea Dogs de Saint-Jean, quant au nombre de points récoltés. En 51 matchs, il a récolté 37 buts et 57 passes avec le Phoenix de Sherbrooke.