Le ministre des Finances de l’Ontario a la COVID

On fait aussi de l’information en format collation.

Le ministre Bethlenfalvy raconte sur Twitter qu'il a fait un test rapide, jeudi matin, après avoir eu de légers symptômes. Le résultat du test antigénique était positif.

Je vais suivre les directives de la santé publique et travailler de la maison , ajoute-t-il.

Selon son compte Twitter, il a assisté mardi soir à un tournoi de cricket à Brampton, en banlieue de Toronto, en compagnie du premier ministre, Doug Ford, du ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, et du maire de Brampton, Patrick Brown, notamment.

Le ministre Bethlenfalvy avait aussi participé mercredi à un point de presse avec le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, Ross Romano.

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a assisté à la remise de médailles d'un tournoi de cricket, mardi soir. Photo : Twitter/Peter Bethlenfalvy

En réponse à Radio-Canada, l'attachée de presse de M. Ford, Alexandra Adamo, indique que le premier ministre Ford va suivre toutes les directives [de la santé publique] , sans donner de détails. Il devait participer à une cérémonie jeudi à Queen's Park pour la première visite officielle en Ontario de la gouverneure générale Mary Simon.

De son côté, le maire Brown n'a pas de symptôme, confirme son attaché de presse, qui ajoute que le candidat à la chefferie des conservateurs fédéraux se trouve actuellement en Colombie-Britannique.

Le premier ministre Doug Ford était lui aussi au tournoi de cricket à Brampton, mardi soir. Photo : Twitter/Doug Ford

Le gouvernement Ford a éliminé le 21 mars l'obligation de porter un masque dans les lieux publics en Ontario.

Des médecins hygiénistes régionaux et plusieurs experts pressent néanmoins les Ontariens à continuer à porter un couvre-visage, puisque la province fait face à une sixième vague.

Hausse des hospitalisations

L'Ontario recense 29 hospitalisations de plus jeudi, pour un total de 807.

Il y a un patient de plus aux soins intensifs (total : 166).

À titre de comparaison, on recensait 661 hospitalisations, y compris 165 patients aux soins intensifs, il y a une semaine.

Selon le ministère de la Santé, 48 % des patients infectés actuellement ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont reçu un diagnostic de la maladie par la suite. Aux soins intensifs, 74 % des patients infectés y sont en raison du coronavirus.

Le gouvernement Ford assure que les hôpitaux ont la capacité nécessaire pour faire face à toute nouvelle vague.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 grimpe de 3139 jeudi. C'est la première fois depuis le 10 février que le nombre de nouveaux cas dépasse la barre des 3000.

Notons que le nombre d'infections est beaucoup plus grand que ce nombre, étant donné que le bilan officiel tient compte uniquement des résultats des tests de dépistage PCR pour lesquels l'accès est restreint à certains groupes.

Un peu plus de 18 300 tests PCR ont été effectués mercredi. Leur taux de positivité est de 16 %.

Les centres de soins de longue durée recensent 93 infections de plus, soit 68 cas parmi les résidents et 25 chez le personnel.

La santé publique déplore 6 décès de plus, y compris un décès survenu il y a plus d'un mois, ce qui porte le bilan à 12 433 morts depuis le début de la pandémie.