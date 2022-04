COVID-19 : la Saskatchewan ne recommande pas la 4e dose à toute sa population

Le gouvernement de la Saskatchewan affirme suivre ainsi les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

Jusqu’ici, la quatrième dose ne concerne que les résidents des centres de soins de longue durée, des foyers de soins spéciaux, des foyers de soins personnels ainsi que les personnes qui sont immunodéprimées.

Actuellement, 20 113 personnes âgées de 18 ans et plus l'ont reçue en Saskatchewan.

Le conseiller en politique de la santé de la Ville de Saskatoon, Dennis Kendel, croit que le gouvernement provincial devrait être plus proactif.

« On voit souvent des délais entre les décisions prises par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et des mesures concrètes prises au Canada. Je souhaite qu’en Saskatchewan on offre une quatrième dose contre la COVID-19 à tout le monde au plus vite. »