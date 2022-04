Une première saison positive pour les Griffons en hockey

Après 31 matchs, les Griffons ont remporté 13 victoires et occupent le 7e rang sur 13 équipes dans la première division collégiale. Mais il ne faut pas trop se fier à leur fiche pour juger cette saison.

On a perdu nos six premières rencontres de la saison et on se bat pour la 5e place en ce moment. Je pense qu’on peut être satisfaits de ça , indique l’entraîneur-chef Maxime Villeneuve-Ménard. On se retrouve en milieu de peloton malgré huit défaites en tirs de barrage. C’est pas un endroit où on excelle, mais il n’y en aura pas en séries.

Les Griffons du Cégep de l'Outaouais lors d'un entraînement au Complexe Branchaud-Brière. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les Griffons savaient que leur première saison serait composée de hauts de bas sur la glace. Mais ils ont trouvé une ligue très compétitive dans laquelle chaque équipe peut l’emporter.

La preuve: le Cégep de l’Outaouais a subi des défaites par un seul but contre la meilleure formation de la Ligue, les Patriotes de Saint-Laurent, l’équipe de Ève Gascon, a battu les Filons, seconds au classement, mais s’est aussi incliné contre des organisations de dernière place.

L'entraîneur-chef des Griffons du Cégep de l'Outaouais, Maxime Villeneuve-Ménard. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ce n’est pas parce que tu es la meilleure équipe que tu gagnes dans cette ligue. Tout le monde a une chance. C’était nouveau pour nous ce calibre collégial. On savait pas à quoi s'attendre. Mais on a beaucoup évolué cette saison. On a de bonnes chances en séries je pense. On va travailler fort pour atteindre notre objectif , avance l’attaquant Jacob Charron, un espoir de l’Océanic de Rimouski.

« On ne se mettait pas d’objectif en nombre de victoires. Nous avions fait nos devoirs et on savait très bien qu’on rentrait dans une ligue à pleine maturité. » — Une citation de Maxime Villeneuve-Ménard, entraîneur-chef des Griffons

L'attaquant des Griffons, Jacob Charron Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les Griffons feront face aux Filons de Thetford Mines samedi dans leur dernier match de saison régulière. Le résultat aura peu d’incidence au classement, mais les joueurs veulent s’assurer d’offrir une belle performance pour arriver dans le bon état d’esprit en séries.

C’était une année de haut et de bas, mais les entraîneurs avaient fait du bon recrutement, ça nous a aidé. On s’est pris en main et on a démontré beaucoup de caractère après un début difficile. Tous les gars veulent être ici , mentionne le défenseur Jacob Renaud-Viau.

Une option de plus pour les joueurs de hockey

Comme un peu partout au Québec, les Griffons veulent s’implanter comme la première option des joueurs de hockey qui ne sont pas encore prêts à faire le saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ce qu’on veut c'est être le plan numéro pour le plan B, rigole l’entraîneur. Les joueurs le voient, nous en avons qui ont qui ont signé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ , qui ont été rappelés pour les entraînements ou des matchs. C'est encourageant de voir que le plan fonctionne , ajoute Villeneuve-Ménard.

Les Griffons se battent pour la 5e position au classement général à leur première année dans la ligue collégiale. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ce qu’on voulait, c’était établir une façon de jouer, une culture organisationnelle puis je pense qu’on l’a bien fait. La conciliation études sports et tout ça, c'est solide , dit-il.

On a montré à la région à notre première année que c’est vraiment un calibre incroyable et que c’est une bonne option de venir ici après le hockey mineur , poursuit Charron. C’est un beau parallèle de jouer collégial, de faire ses études et de rester dans la région.

La clientèle desservie par le hockey collégial a d’ailleurs un effet non négligeable sur la qualité du spectacle selon les joueurs.

Tout le monde a une tête sur les épaules. Ils connaissent les systèmes, ils font de la vidéo avant les matchs et toutes les équipes sont prêtes. Tu ne peux pas être soft dans tes batailles ou offrir des revirements, ça va te coûter cher, croit Renaud-Viau.

Le défenseur des Griffons, Jacob Renaud-Viau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les joueurs comptent mettre à profit cette connaissance du jeu, mais surtout leur acharnement pour avoir du succès en séries.