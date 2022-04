Les dons de plasma sont maintenant plus accessibles

Ces personnes peuvent depuis le mois dernier indiquer verbalement leur taille et leur poids.

La nouvelle politique concerne l'ensemble des centres de dons de plasma au pays.

Le changement a été apporté après des démarches entreprises par la Sudburoise Nadine Law, qui défend les intérêts des personnes handicapées.

Elle-même receveuse de plasma, elle a été mise au courant de cet obstacle à l’accessibilité l’an dernier, alors qu’elle avait lancé une campagne pour recruter 50 donneurs de plasma pour son 50e anniversaire.

Certaines des personnes recrutées dans son entourage utilisent un fauteuil roulant ou un déambulateur.

« Imaginez-vous vous rendre au centre qui dispose d'une porte accessible et de toilettes universelles, mais que le processus pour pouvoir être pesé et mesuré n'est pas accessible. Et par conséquent, vous ne pouvez pas poursuivre le processus. »