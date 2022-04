Entrée libre : Dumas, Koriass et le Circus Opus pour vous remettre du poisson d’avril!

Le choix de Valérie Cloutier : M comme mosaïque

L'oeuvre de Suzanne Spahi, «The Force of Nature», 2020 Photo : Gracieuseté : Villa Bagatelle/Enzo Tinarelli

Une nouvelle exposition s’installe à la Villa Bagatelle. Elle s’intitule M comme mosaïque et met à l’honneur des œuvres de deux ou trois dimensions, conçues par une douzaine d’artistes canadiens de calibre international. Créée en France, à la Maison de la Mosaïque contemporaine, cette exposition propose des œuvres de styles variés alliant plusieurs matériaux. Gratuite pour tous, cette expo est présentée du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h. Bonne visite!

Le choix de Tanya Beaumont : voyage dans le temps sur Air Dumas

Dumas, au centre, confirme avoir reçu des contraventions lors de sa série de concerts « Le cours des jours », cet automne, à La Tulipe. Photo : Radio-Canada / Marc Gosselin

En 2003, Dumas lançait Le cours des jours, album qui deviendrait déterminant pour sa carrière avec des titres comme J’erre, Linoléum et Je ne sais pas. En 2020, l’opus a été remastérisé et Dumas a réuni les musiciens originaux de l’enregistrement pour une tournée où les chansons du début des années 2000 étaient à l’honneur. Après pandémie, report et annulation, ce concert se retrouve au Grand théâtre cette fin de semaine.

1er et 2 avril à 20 h, sur la scène de la salle Louis-Fréchette du Grand théâtre de Québec.

Le choix de Jean-François Blanchet : l'Abri de fortune de Koriass

Le rappeur Koriass lance son sixième album solo, Abri de fortune (pour fin du monde) Photo : Radio-Canada

Quatre ans après la parution de La Nuit des Longs Couteaux, Koriass est de retour avec son sixième album solo intitulé Abri de fortune (pour fin du monde). Le rappeur, dont nous pouvons apprécier le travail de juge dans la deuxième saison de La fin des faibles à Télé-Québec, propose treize nouvelles chansons qu’il a composées avec famille et amis. Les fans pourront ainsi entendre Souldia, Jay Scott, Mike Clay, Imposs et Sarahmée sur le disque, de même que la fille de l’artiste de Limoilou, Sasha.

Le choix de Tifa Bourjouane : Circus Opus

Des puces font découvrir aux enfants le monde de la musique symphonique Photo : Grand Théâtre de Québec

Dans ce spectacle, des musiciens et des clowns racontent l’histoire de puces qui veulent découvrir les instruments de musique et leurs sonorités. Il y a Barbara la puce à barbe, Giulietta la puce cantatrice et les Swiffer Sisters. Le spectacle est signé par Les P’tits Mélomanes du Dimanche et la compagnie d’art clownesque L’Aubergine, un voyage dans le monde merveilleux de la musique classique pour petits et grands.

Grand Théâtre de Québec, salle Louis Fréchette 14 h 30

Gratuit pour les enfants de 0-2 ans