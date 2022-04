Bébé secoué : le père est officiellement accusé et restera détenu

L'accusé a été arrêté par la division des enquêtes du Service de police de Sherbrooke (SPS) mercredi soir. Les événements seraient survenus entre le 25 mars 2022 et le 29 mars 2022. L'homme fait face à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans.

On est en contact avec le CHUS pour l’évolution de la preuve médicale , indique la procureure aux poursuites criminelles et pénales à Sherbrooke Laïla Belgharras.

« Toutes les infractions qui impliquent de jeunes enfants sont graves. » — Une citation de Laïla Belgharras, procureure aux poursuites criminelles et pénales à Sherbrooke

Le juge Conrad Chapdelaine, de la Cour du Québec, a toutefois prononcé une ordonnance de non-publication sur l'accusé, ce qui empêche de l'identifier afin de protéger la victime.

Il sera aussi interdit à l’accusé de communiquer avec la mère de l’enfant.

Une plainte concernant l’état de santé de l’enfant avait été faite au Service de police de Sherbrooke SPS par les autorités médicales en vertu d’une entente multisectorielle. Un signalement a également été fait à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

On ne donnera pas beaucoup de détails bien précis dans ce dossier, puisque l'enquête est en cours , indique le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Le Service de police de Sherbrooke SPS souligne qu’il travaille en étroite collaboration avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales dans ce dossier.

Les policiers assurent que tous les intervenants ont été rapidement mobilisés dès que l'événement leur a été signalé.

À la minute près où on est mis au fait d'un dossier comme ça, vous comprendrez qu'on met tout le personnel nécessaire et on prend entente avec tous les partenaires du milieu pour faire la lumière sur les événements et déposer le plus rapidement possible des accusations à la cour , explique Martin Carrier.

Programme de prévention

Un programme de prévention du bébé secoué est déjà en place au CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Une infirmière rencontre les nouveaux parents à l’hôpital dès la naissance d’un enfant et propose des stratégies à utiliser en cas de besoin.

Stratégies pour les parents : Déposer le bébé dans un endroit sécuritaire

Se retirer du milieu pour retrouver son calme et mieux intervenir

Demander de l’aide à des amis ou à des membres de la famille au besoin Vous avez besoin d’aide? : Ligne d’aide pour les parents 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 1 800 361 5085

Avec les informations de René-Charles Quirion